Женщина пыталась вывезти в Польшу скрипку Stradivarius
Киев • УНН
Скрипка «Antonius Stradivarius» 1713 года производства, потенциально имеющая культурную и историческую ценность, была найдена в багажном отделении автомобиля на пограничном пункте пропуска «Краковец».
Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 года производства. Музыкальный инструмент нашли в багажном отделении автомобиля, который направлялся в Польшу. Об этом сообщила Госпогранслужба, передает УНН.
Детали
Как сообщается, скрипку обнаружили в пункте пропуска "Краковец" в авто 28-летней уроженки Львова. Она ехала в Польшу на легковом автомобиле "Форт". Во время заезда на КПП женщина выбрала полосу "зеленый коридор" и сообщила, что перемещает личные вещи. Легковушку направили на дополнительную проверку.
Впоследствии в багажном отделении обзорная группа обнаружила скрипку "Antonius Stradivarius" производства 1713 года, которая может представлять культурную и историческую ценность.
"Находку" изъяли и передали на экспертизу.
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