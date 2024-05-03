Женщина пыталась вывезти в Польшу скрипку Stradivarius

Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 года производства. Музыкальный инструмент нашли в багажном отделении автомобиля, который направлялся в Польшу. Об этом сообщила Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

Как сообщается, скрипку обнаружили в пункте пропуска "Краковец" в авто 28-летней уроженки Львова. Она ехала в Польшу на легковом автомобиле "Форт". Во время заезда на КПП женщина выбрала полосу "зеленый коридор" и сообщила, что перемещает личные вещи. Легковушку направили на дополнительную проверку.

Впоследствии в багажном отделении обзорная группа обнаружила скрипку "Antonius Stradivarius" производства 1713 года, которая может представлять культурную и историческую ценность.

"Находку" изъяли и передали на экспертизу.

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