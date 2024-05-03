Жінка намагалась вивезти у Польщу скрипку Stradivarius
Київ • УНН
Скрипка "Antonius Stradivarius" 1713 року виробництва, що потенційно має культурну та історичну цінність, була знайдена в багажному відділенні автомобіля на прикордонному пункті пропуску "Краківець".
Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 року виробництва. Музичний інструмент знайшли у багажному відділенні автомобіля, який прямував до Польщі. Про це повідомила Держприкордонслужба, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, скрипку виявили в пункті пропуску "Краківець" в авто 28-річної уродженки Львова. Вона їхала до Польщі легковим автомобілем "Форт". Під час заїзду на КПП жінка обрала смугу "зелений коридор" та повідомила, що переміщує особисті речі. Легковик скерували на додаткову перевірку.
Згодом у багажному відділенні оглядова група виявила скрипку "Antonius Stradivarius" виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність.
"Знахідку" вилучили та передали на експертизу.
Українка намагалася ввезти з Польщі смартфонів на суму понад мільйон гривень03.05.24, 11:12 • 15865 переглядiв