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Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности

Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 19:55  •  12903 просмотра

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Украина обсудила завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности с Данией с целью усиления сотрудничества и возможного подписания соглашения в ближайшее время.

Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по заключению двустороннего соглашения по безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, датскую - государственный секретарь Министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.

"Собеседники предметно обсудили конкретные тематические блоки двустороннего документа и скоординировали завершающие шаги в подготовке соответствующего соглашения с целью его скорейшего подписания", - говорится в сообщении.

Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения8 февраля 2024, 15:30 • 30428 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности

Украина обсудила завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности с Данией с целью усиления сотрудничества и возможного подписания соглашения в ближайшее время.

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Продолжается подготовка к запуску первого авиарейса Одесса-Кишинев: устанавливаются билетные кассы и маршрутные автобусы, на этой неделе открывается первый тестовый рейс и продажа билетов.

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Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев стартует на этой неделе - Кипер

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Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады

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Министр иностранных дел Эквадора заявил, что Эквадор будет сохранять нейтральную позицию в международных вооруженных конфликтах и не будет отправлять военную технику в Украину или Россию.

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В Украине разрешили "санитарную охоту" на хищных животных - из-за массового заражения бешенством

Чтобы урегулировать рост количества хищников и случаев бешенства в регионах, украинское правительство разрешило "санитарную охоту" с ограничениями и обязательным лабораторным исследованием всех подстреленных животных.

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В Украине разрешили "санитарную охоту" на хищных животных - из-за массового заражения бешенством