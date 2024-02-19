Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности

В МИД Эквадора заявили что не будут передавать ни Украине, ни России военную технику

Министр иностранных дел Эквадора заявил, что Эквадор будет сохранять нейтральную позицию в международных вооруженных конфликтах и не будет отправлять военную технику в Украину или Россию.