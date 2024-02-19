Скоординували завершальні кроки: Україна провела черговий раунд переговорів із Данією щодо безпекової угоди
Київ • УНН
Україна обговорила завершення роботи над двосторонньою угодою про безпеку з Данією з метою посилення співпраці та можливого підписання угоди найближчим часом.
Україна провела черговий раунд переговорів із Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Українську делегацію на переговорах очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, данську – державна секретарка Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.
"Співрозмовники предметно обговорили конкретні тематичні блоки двостороннього документа й скоординували завершальні кроки в підготовці відповідної угоди з метою її якнайшвидшого підписання", - йдеться у повідомленні.
Україна та Данія підписали декларацію про посилену співпрацю у сфері охорони здоров'я08.02.24, 17:30 • 32746 переглядiв