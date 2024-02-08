Україна та Данія підписали декларацію про посилену співпрацю у сфері охорони здоров'я

Україна та Данія підписала декларацію про наміри щодо зміцнення співробітництва у сфері охорони здоров'я. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.

Деталі

Документ підписали під час робочого візиту пані міністра внутрішніх справ та охорони здоров'я Данії Софі Льоде. Очільник МОЗ України Віктор Ляшко наголошує, що для Києва дуже важливий візит пані Софі Льоде

Сьогодні ми підписали документ, що закладає основи для подальшої розбудови стійкого медичного партнерства. Визначили такі ключові напрями: покращення доступу до медичної допомоги, включаючи первинну медичну допомогу, з особливим акцентом на психічне здоров'я, регулювання обігу лікарських засобів та медичних виробів, протидія стійкості до протимікробних препаратів - резюмував Ляшко.

У межах підписаної декларації про наміри передбачається обмін досвідом між медичними експертами, співпраця з неурядовими організаціями, зокрема з академічними установами, благодійними організаціями та інститутами громадянського суспільства, проведення тренінгів, семінарів та майстер-класів, участь у конференціях тощо.

Україна отримала 350 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця - МОЗ

Окрім того, міністр внутрішніх справ та охорони здоров'я Данії Софі Льоде анонсувала передачу Україні 3000 слухових апаратів.

Вони будуть спрямовані на підтримку українських військових, які внаслідок отриманих на війні травм, втратили слух. Питання втрати слуху дуже актуалізувалося з початком повномасштабної війни, адже в таких умовах ризики значно вищі через гучні вибухи та постріли.

Доповнення

У МОЗ розповіли, що міністри охорони здоров'я України та Данії також відвідали Київську обласну дитячу лікарню. В заході взяла участь перша леді України Олена Зеленська.

Керівниця Київської обласної дитячої лікарні та лікарні Марії Єлизавети в Копенгагені поділились досвідом співпраці, започаткованої в межах програми міжнародного медичного партнерства.

Зазначається, що українські фахівці проходять стажування та переймають кращий світовий досвід у колег із Данії. Особлива увага приділена онкології, реабілітаційній допомозі, впровадженню протоколів за стандартами ЄС.

Данські фахівці, які працюють в сфері дитячої фізичної реабілітації, провели серію онлайн-тренінгів для спеціалістів Київської обласної дитячої лікарні та інших українських лікарень. Ведеться спільна робота щодо розвитку нових сучасних напрямів хірургічної допомоги, а саме: комбустіологія, ортопедія та травматологія, малоінвазивна хірургія. - пояснили в МОЗ.

У міністерстві додають, що однією з важливих тем є ментальне здоров'я. З моменту відкриття в дитячій лікарні відділення дитячої психіатрії вже проліковано понад 1000 маленьких пацієнтів з розладами психічного здоров'я.

Розроблено проєкт Центру ментального здоров'я з урахуванням вимог інклюзивності.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров'я України та його німецький колега підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці між країнами у сфері громадського здоров'я, профілактики захворювань, реабілітації, психічного здоров'я та модернізації систем охорони здоров'я.