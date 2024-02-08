Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения
Украина и Дания подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения, включая улучшение доступа, регулирование лекарственных средств и борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам.
В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть
Теплосеть, поврежденную в результате российского ракетного обстрела в Днепровском районе Киева 7 февраля, полностью восстановлена.
На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем
Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.
В российском белгороде "хлопок": что известно
Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.
Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла в Авдеевке Донецкой области после того, как россия осуществила два ракетных обстрела города.
Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец
Украина не признает незаконных приговоров, вынесенных украинским военнопленным в России, и работает над защитой их прав и возвращением из плена.
Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды
Киев побил температурные рекорды 7 февраля - самый теплый день за всю историю наблюдений, а среднесуточная температура воздуха, по оценкам климатологов, соответствовала 1 апреля.
Украинские военные используют дроны для разминирования морских акваторий
Украинские специалисты используют дроны для обследования морских акваторий и выявления магнитных аномалий, которые могут свидетельствовать о наличии подводных взрывных устройств, в рамках мероприятий по разминированию.
Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию
Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность постоянными усилиями россии, направленными на подрыв европейской демократии через вмешательство и дезинформацию.
Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наложить санкции на российского пропагандиста Дмитрия Киселева за распространение кремлевской пропаганды, оправдывающей вторжение россии в Украину.