Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  79389 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  103742 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  109000 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  137880 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  154638 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  182866 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  234052 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  252209 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233596 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252790 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Новости по теме

Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

Украина и Дания подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения, включая улучшение доступа, регулирование лекарственных средств и борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Политика •   •  5698 просмотра
Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть

Теплосеть, поврежденную в результате российского ракетного обстрела в Днепровском районе Киева 7 февраля, полностью восстановлена.

Война •   •  6547 просмотра
В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть

На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.

Общество •   •  5276 просмотра
На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

В российском белгороде "хлопок": что известно

Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.

Война •   •  8458 просмотра
В российском белгороде "хлопок": что известно

Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла в Авдеевке Донецкой области после того, как россия осуществила два ракетных обстрела города.

Война •   •  11014 просмотра
Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина

Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец

Украина не признает незаконных приговоров, вынесенных украинским военнопленным в России, и работает над защитой их прав и возвращением из плена.

Война •   •  11930 просмотра
Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец

Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды

Киев побил температурные рекорды 7 февраля - самый теплый день за всю историю наблюдений, а среднесуточная температура воздуха, по оценкам климатологов, соответствовала 1 апреля.

Киев •   •  8788 просмотра
Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды

Украинские военные используют дроны для разминирования морских акваторий

Украинские специалисты используют дроны для обследования морских акваторий и выявления магнитных аномалий, которые могут свидетельствовать о наличии подводных взрывных устройств, в рамках мероприятий по разминированию.

Общество •   •  10440 просмотра
Украинские военные используют дроны для разминирования морских акваторий

Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию

Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность постоянными усилиями россии, направленными на подрыв европейской демократии через вмешательство и дезинформацию.

Новости Мира •   •  7670 просмотра
Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию

Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наложить санкции на российского пропагандиста Дмитрия Киселева за распространение кремлевской пропаганды, оправдывающей вторжение россии в Украину.

Война •   •  12967 просмотра
Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву