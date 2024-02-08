Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

Украина и Дания подписали декларацию о намерениях по укреплению сотрудничества в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.

Детали

Документ подписали во время рабочего визита госпожи министра внутренних дел и здравоохранения Дании Софи Лёде. Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко отмечает, что для Киева очень важен визит госпожи Софи Лёде

Сегодня мы подписали документ, который закладывает основы для дальнейшего развития устойчивого медицинского партнерства. Определили следующие ключевые направления: улучшение доступа к медицинской помощи, включая первичную медицинскую помощь, с особым акцентом на психическое здоровье, регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий, противодействие устойчивости к противомикробным препаратам - резюмировал Ляшко.

В рамках подписанной декларации о намерениях предполагается обмен опытом между медицинскими экспертами, сотрудничество с неправительственными организациями, в частности с академическими учреждениями, благотворительными организациями и институтами гражданского общества, проведение тренингов, семинаров и мастер-классов, участие в конференциях и т.д.

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Кроме того, министр внутренних дел и здравоохранения Дании Софи Лёде анонсировала передачу Украине 3000 слуховых аппаратов.

Они будут направлены на поддержку украинских военных, которые в результате полученных на войне травм, потеряли слух. Вопрос потери слуха очень актуализировался с началом полномасштабной войны, ведь в таких условиях риски значительно выше из-за громких взрывов и выстрелов.

Дополнение

В Минздраве рассказали, что министры здравоохранения Украины и Дании также посетили Киевскую областную детскую больницу. В мероприятии приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская.

Руководитель Киевской областной детской больницы и больницы Марии Елизаветы в Копенгагене поделились опытом сотрудничества, начатого в рамках программы международного медицинского партнерства.

Отмечается, что украинские специалисты проходят стажировку и перенимают лучший мировой опыт у коллег из Дании. Особое внимание уделено онкологии, реабилитационной помощи, внедрению протоколов по стандартам ЕС.

Датские специалисты, работающие в сфере детской физической реабилитации, провели серию онлайн-тренингов для специалистов Киевской областной детской больницы и других украинских больниц. Ведется совместная работа по развитию новых современных направлений хирургической помощи, а именно: комбустиология, ортопедия и травматология, малоинвазивная хирургия. - объяснили в Минздраве.

В министерстве добавляют, что одной из важных тем является ментальное здоровье. С момента открытия в детской больнице отделения детской психиатрии уже пролечено более 1000 маленьких пациентов с расстройствами психического здоровья.

Разработан проект Центра ментального здоровья с учетом требований инклюзивности.

Напомним

Министр здравоохранения Украины и его немецкий коллега подписали совместную декларацию по усилению сотрудничества между странами в сфере общественного здоровья, профилактики заболеваний, реабилитации, психического здоровья и модернизации систем здравоохранения.