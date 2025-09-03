Сколько атак отбито на Северо-Слобожанском и курском направлениях - ответ Генштаба

Украинские военные отбили восемь атак россиян на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. На Покровском направлении Силы обороны остановили 39 штурмовых действий агрессора. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8:00 3 сентября, передает УНН.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 282 артиллерийских обстрела, в том числе двенадцать – из реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении.

Как сообщает Генштаб, на Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло двенадцать атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.

Силы обороны уничтожили ПВО С-300 и РЛС 9С36 в Запорожье

Также Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях:

На Лиманском направлении враг атаковал восемнадцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Диброва и в сторону населенных пунктов Дроновка и Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили семнадцать атак противника вблизи Григоровки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении вчера произошло четыре боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Плещеевка, Попов Яр, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Вольное, Дачное, Новоекономическое, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лисовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вольное, Родинское, Молодецкое и в сторону Покровска и Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Снежное, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

