$41.370.05
48.470.27
ukenru
06:20 • 566 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 2286 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 4738 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 63670 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 98208 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 134172 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 147708 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 79046 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 142186 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 52443 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
Сколько атак отбито на Северо-Слобожанском и курском направлениях - ответ Генштаба

Киев • УНН

 • 24 просмотра

ВСУ отбили 8 атак россиян на Северо-Слобожанском и курском направлениях. На Покровском направлении Силы обороны остановили 39 штурмовых действий агрессора.

Сколько атак отбито на Северо-Слобожанском и курском направлениях - ответ Генштаба

Украинские военные отбили восемь атак россиян на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. На Покровском направлении Силы обороны остановили 39 штурмовых действий агрессора. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8:00 3 сентября, передает УНН.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 282 артиллерийских обстрела, в том числе двенадцать – из реактивных систем залпового огня

- говорится в сообщении.

Как сообщает Генштаб, на Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло двенадцать атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.

Силы обороны уничтожили ПВО С-300 и РЛС 9С36 в Запорожье03.09.25, 08:34 • 2194 просмотра

Также Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях:

На Лиманском направлении враг атаковал восемнадцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Диброва и в сторону населенных пунктов Дроновка и Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили семнадцать атак противника вблизи Григоровки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении вчера произошло четыре боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Плещеевка, Попов Яр, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Вольное, Дачное, Новоекономическое, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лисовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вольное, Родинское, Молодецкое и в сторону Покровска и Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Снежное, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Британская разведка: РФ усилила давление в Серебрянском лесу, ослабив активность на севере Украины, для чего это оккупантам?02.09.25, 14:31 • 4066 просмотров

Анна Мурашко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина