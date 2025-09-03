Скільки атак відбито на Північно-Слобожанському і курському напрямках - відповідь Генштабу

Українські військові відбили вісім атак росіян на Північно-Слобожанському і курському напрямках. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій агресора. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8:00 годину 3 вересня, передає УНН.

Деталі

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Генштаб на Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

Також Генштаб повідомив про ситуацію на інших напрямках:

На Лиманському напрямку ворог атакував вісімнадцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сімнадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося чотири бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

