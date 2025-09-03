$41.370.05
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 2422 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 4874 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 63728 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 98260 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 134217 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 147749 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79054 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142194 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 52461 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
Ексклюзив
Ексклюзив
Скільки атак відбито на Північно-Слобожанському і курському напрямках - відповідь Генштабу

Київ • УНН

 • 58 перегляди

ЗСУ відбили 8 атак росіян на Північно-Слобожанському та курському напрямках. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій агресора.

Українські військові відбили вісім атак росіян на Північно-Слобожанському і курському напрямках. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій агресора. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8:00 годину 3 вересня, передає УНН.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню

- йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Генштаб на Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

Також Генштаб повідомив про ситуацію на інших напрямках:

На Лиманському напрямку ворог атакував вісімнадцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сімнадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося чотири бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Анна Мурашко

