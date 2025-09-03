$41.370.05
2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Сили оборони знищили ППО С-300 та РЛС 9С36 на Запоріжжі

Київ

 • 74 перегляди

Сили оборони України знешкодили комплекс ППО С-300 та РЛС 9С36 біля Олексіївки на окупованій Запорізькій області. Це вже друге знищення С-300 в регіоні за останні дні.

Сили оборони знищили ППО С-300 та РЛС 9С36 на Запоріжжі

Сили оборони України знищили на окупованій частині Запорізької області комплекс ППО С-300 та РЛС 9С36. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

Це сталрсь в районі населенного пункту Олексіївка.

Не від гарного життя росіяни стали використовувати РЛС 9С36 від комплексу БУК разом з С-300. Тому, що "россия может воевать вечно", але РЛС закінчуються після успіхів наших СОУ

- написав Андрющенко.

Він додав, що у тому ж регіоні 19 серпня вночі також було знешкоджено комплекс С-300.

"Можем повторить" набуває геть інакших сенсів в нашій війні

- написав Андрющенко.

Нагадаємо

У ніч на 2 вересня було атаковано тягову підстанцію на станції кутейниково ростовської області рф. Це призвело до затримки 26 потягів мінімум на 4 години.

Євген Устименко

Війна в Україні
Електроенергія
Запорізька область
Збройні сили України
С-300