Сили оборони знищили ППО С-300 та РЛС 9С36 на Запоріжжі
Київ • УНН
Сили оборони України знешкодили комплекс ППО С-300 та РЛС 9С36 біля Олексіївки на окупованій Запорізькій області. Це вже друге знищення С-300 в регіоні за останні дні.
Сили оборони України знищили на окупованій частині Запорізької області комплекс ППО С-300 та РЛС 9С36. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Це сталрсь в районі населенного пункту Олексіївка.
Не від гарного життя росіяни стали використовувати РЛС 9С36 від комплексу БУК разом з С-300. Тому, що "россия может воевать вечно", але РЛС закінчуються після успіхів наших СОУ
Він додав, що у тому ж регіоні 19 серпня вночі також було знешкоджено комплекс С-300.
"Можем повторить" набуває геть інакших сенсів в нашій війні
Нагадаємо
У ніч на 2 вересня було атаковано тягову підстанцію на станції кутейниково ростовської області рф. Це призвело до затримки 26 потягів мінімум на 4 години.