2 вересня, 11:50 • 57027 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 91900 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 127198 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 141268 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 76490 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 139045 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 51083 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 89064 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 54010 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108907 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Атака на тягову підстанцію у ростовській області рф: затримано 26 потягів

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У ніч з 2 на 3 вересня атаковано тягову підстанцію на станції кутейниково ростовської області рф. Внаслідок цього 26 потягів затримано мінімум на 4 години.

Атака на тягову підстанцію у ростовській області рф: затримано 26 потягів

У ніч з 2 на 3 вересня було атаковано тяглову підстанцію на станції кутейніково ростовської області рф. В результаті було знеструмлено електрофіковану ділянку залізничного сполучення, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

Це сталось у проміжок часу між 00:00 та 01:40: через це 26 потягів затримано та йдуть зі спізненням мінімум на 4 години.

Андрющенко зазначив: це вже 24 удар по об'єктам ворожої залізниці з кінця липня.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 2 вересня росіяни втратили 780 осіб та 41 артилерійську систему. Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять 1084570 чоловік.

Євген Устименко

