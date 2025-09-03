Атака на тягову підстанцію у ростовській області рф: затримано 26 потягів
Київ • УНН
У ніч з 2 на 3 вересня атаковано тягову підстанцію на станції кутейниково ростовської області рф. Внаслідок цього 26 потягів затримано мінімум на 4 години.
У ніч з 2 на 3 вересня було атаковано тяглову підстанцію на станції кутейніково ростовської області рф. В результаті було знеструмлено електрофіковану ділянку залізничного сполучення, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Це сталось у проміжок часу між 00:00 та 01:40: через це 26 потягів затримано та йдуть зі спізненням мінімум на 4 години.
Андрющенко зазначив: це вже 24 удар по об'єктам ворожої залізниці з кінця липня.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 2 вересня росіяни втратили 780 осіб та 41 артилерійську систему. Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року становлять 1084570 чоловік.