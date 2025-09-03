Атака на тяговую подстанцию в ростовской области рф: задержано 26 поездов
Киев • УНН
В ночь со 2 на 3 сентября атакована тяговая подстанция на станции кутейниково ростовской области рф. В результате 26 поездов задержаны минимум на 4 часа.
В ночь со 2 на 3 сентября была атакована тяговая подстанция на станции кутейниково ростовской области рф. В результате был обесточен электрифицированный участок железнодорожного сообщения, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Детали
Это произошло в промежуток времени между 00:00 и 01:40: из-за этого 26 поездов задержаны и идут с опозданием минимум на 4 часа.
Андрющенко отметил: это уже 24-й удар по объектам вражеской железной дороги с конца июля.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 2 сентября россияне потеряли 780 человек и 41 артиллерийскую систему. Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года составляют 1084570 человек.