Атака на тяговую подстанцию в ростовской области рф: задержано 26 поездов

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 сентября, 11:50 • 56944 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 91781 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 127123 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 141196 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 76458 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 138998 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 51060 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 89051 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 54006 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108897 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 224288 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 223915 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 213301 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 209871 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 204613 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 56943 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 127122 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 141196 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 80455 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 138997 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 11609 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 26004 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 29217 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 43691 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 89050 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Железный купол
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Атака на тяговую подстанцию в ростовской области рф: задержано 26 поездов

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В ночь со 2 на 3 сентября атакована тяговая подстанция на станции кутейниково ростовской области рф. В результате 26 поездов задержаны минимум на 4 часа.

Атака на тяговую подстанцию в ростовской области рф: задержано 26 поездов

В ночь со 2 на 3 сентября была атакована тяговая подстанция на станции кутейниково ростовской области рф. В результате был обесточен электрифицированный участок железнодорожного сообщения, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Это произошло в промежуток времени между 00:00 и 01:40: из-за этого 26 поездов задержаны и идут с опозданием минимум на 4 часа.

Андрющенко отметил: это уже 24-й удар по объектам вражеской железной дороги с конца июля.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 2 сентября россияне потеряли 780 человек и 41 артиллерийскую систему. Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года составляют 1084570 человек.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости МираПроисшествия
Электроэнергия
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины