Силы обороны уничтожили ПВО С-300 и РЛС 9С36 в Запорожье

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 сентября, 11:50 • 58982 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 94187 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 129261 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 143255 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 77382 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 140140 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 51457 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 89478 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 54057 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108952 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 225292 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 224853 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 214380 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 210947 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 205649 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 58992 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 129269 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 143264 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 81334 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 140143 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 12127 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 26440 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 29605 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 44082 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 89481 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Железный купол
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Силы обороны уничтожили ПВО С-300 и РЛС 9С36 в Запорожье

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Силы обороны Украины обезвредили комплекс ПВО С-300 и РЛС 9С36 возле Алексеевки в оккупированной Запорожской области. Это уже второе уничтожение С-300 в регионе за последние дни.

Силы обороны уничтожили ПВО С-300 и РЛС 9С36 в Запорожье

Силы обороны Украины уничтожили на оккупированной части Запорожской области комплекс ПВО С-300 и РЛС 9С36. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Это произошло в районе населенного пункта Алексеевка.

Не от хорошей жизни россияне стали использовать РЛС 9С36 от комплекса БУК вместе с С-300. Потому что "россия может воевать вечно", но РЛС заканчиваются после успехов наших СОУ

- написал Андрющенко.

Он добавил, что в том же регионе 19 августа ночью также был обезврежен комплекс С-300.

"Можем повторить" приобретает совершенно иные смыслы в нашей войне

- написал Андрющенко.

Напомним

В ночь на 2 сентября была атакована тяговая подстанция на станции кутейниково ростовской области рф. Это привело к задержке 26 поездов минимум на 4 часа.

Евгений Устименко

Война в Украине
Электроэнергия
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-300