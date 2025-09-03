Силы обороны уничтожили ПВО С-300 и РЛС 9С36 в Запорожье
Киев • УНН
Силы обороны Украины обезвредили комплекс ПВО С-300 и РЛС 9С36 возле Алексеевки в оккупированной Запорожской области. Это уже второе уничтожение С-300 в регионе за последние дни.
Силы обороны Украины уничтожили на оккупированной части Запорожской области комплекс ПВО С-300 и РЛС 9С36. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Детали
Это произошло в районе населенного пункта Алексеевка.
Не от хорошей жизни россияне стали использовать РЛС 9С36 от комплекса БУК вместе с С-300. Потому что "россия может воевать вечно", но РЛС заканчиваются после успехов наших СОУ
Он добавил, что в том же регионе 19 августа ночью также был обезврежен комплекс С-300.
"Можем повторить" приобретает совершенно иные смыслы в нашей войне
Напомним
В ночь на 2 сентября была атакована тяговая подстанция на станции кутейниково ростовской области рф. Это привело к задержке 26 поездов минимум на 4 часа.