Скандинавские страны обновили инструкции по выживанию в условиях ЧС и войны

На фоне российской агрессии в Украине и ухудшения ситуации безопасности в Балтийском регионе, страны Скандинавии обновили Инструкции о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях. В Финляндии, Дании и Норвегии больше ориентированы на ЧС. В Швеции учитывают вероятность военного конфликта.

Передает УНН со ссылкой на DW и Connery.

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Как быть, если комфорт и безопасность вдруг прекратятся?

Национальные агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Дании, Норвегии и Финляндии выпустили четкое руководство о том, как действовать при возможных ЧС.

Советы касаются питьевой воды, еды, медицины, гигиены, обеспечения тепла и света, доступа к информации.

Шведы не исключают военных действий

В Швеции брошюры подчеркивают возможность военного конфликта:"на случай кризиса или войны". Населению напоминают о нестабильных временах, когда на европейском континенте происходят вооруженные конфликты и теракты, кибератаки и кампании по дезинформации.

Чтобы противостоять этим угрозам, мы должны быть едины. Какая страна подвергается нападению, каждый должен внести свой вклад в защиту независимости Швеции и нашей демократии - указано в брошюре.

Микаэль Фрисселл, глава департамента гражданской обороны Минобороны Швеции, в пресс-релизе подчеркнул, что всем необходимо повышать свою устойчивость к различным кризисам и, в конце концов, к войне.

Справка

Швеция, приостановившая обязательный призыв на военную службу в 2010 году, вернула его в 2017 году. В Финляндии и Норвегии всеобщая воинская повинность существует уже несколько десятилетий.

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Как реагируют и о чем рассуждают жители стран

Дэвид Ферм, студент университета в Гетеборге и Людвиг Карлберг, работающий для одного из стартапов в Стокгольме, считают что в Швеции люди не думают о подготовке к войне.

Как только брошюры дойдут до населения, а, насколько я понимаю, они еще не дошли, тогда, я думаю, будет немного больше беспокойства. Но, в конце концов, люди снова успокоятся. Паники не будет - предположил Ферм.

В Лаппенранте, финском городе, расположенном рядом с границей с Россией, ощущение угрозы сильнее. Марика Кесселя, местная учительница, говорит, что быть готовым к худшему, например, к военному конфликту, очень важно. Но она пока не выполнила всех рекомендаций властей, касающихся гражданской обороны.