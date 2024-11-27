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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандинавские страны обновили инструкции по выживанию в условиях ЧС и войны

Скандинавские страны обновили инструкции по выживанию в условиях ЧС и войны

Киев  •  УНН

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Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция выпустили новые руководства для населения по действиям в чрезвычайных ситуациях. Швеция особо подчеркивает угрозу военного конфликта и призывает граждан быть готовыми к обороне.

На фоне российской агрессии в Украине и ухудшения ситуации безопасности в Балтийском регионе, страны Скандинавии обновили Инструкции о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях. В Финляндии, Дании и Норвегии больше ориентированы на ЧС. В Швеции учитывают вероятность военного конфликта.

Передает УНН со ссылкой на DW и Connery.

детали

Как быть, если комфорт и безопасность вдруг прекратятся?

Национальные агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Дании, Норвегии и Финляндии выпустили четкое руководство о том, как действовать при возможных ЧС.

Советы касаются питьевой воды, еды, медицины, гигиены, обеспечения тепла и света, доступа к информации. 

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Шведы не исключают военных действий

В Швеции брошюры подчеркивают возможность военного конфликта:"на случай кризиса или войны". Населению напоминают о нестабильных временах, когда на европейском континенте происходят вооруженные конфликты и теракты, кибератаки и кампании по дезинформации.

Чтобы противостоять этим угрозам, мы должны быть едины. Какая страна подвергается нападению, каждый должен внести свой вклад в защиту независимости Швеции и нашей демократии

- указано в брошюре.
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Микаэль Фрисселл, глава департамента гражданской обороны Минобороны Швеции, в пресс-релизе подчеркнул, что всем необходимо повышать свою устойчивость к различным кризисам и, в конце концов, к войне.

Справка

Швеция, приостановившая обязательный призыв на военную службу в 2010 году, вернула его в 2017 году. В Финляндии и Норвегии всеобщая воинская повинность существует уже несколько десятилетий.

Запад должен взять на себя инициативу: глава МИД Эстонии считает, что Европе придется развернуть войска в Украине19 нояб. 2024, 16:17 • 16776 просмотров

Как реагируют и о чем рассуждают жители стран

Дэвид Ферм, студент университета в Гетеборге и Людвиг Карлберг, работающий для одного из стартапов в Стокгольме, считают что в Швеции люди не думают о подготовке к войне.

Как только брошюры дойдут до населения, а, насколько я понимаю, они еще не дошли, тогда, я думаю, будет немного больше беспокойства. Но, в конце концов, люди снова успокоятся. Паники не будет 

- предположил Ферм.
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В Лаппенранте, финском городе, расположенном рядом с границей с Россией, ощущение угрозы сильнее. Марика Кесселя, местная учительница, говорит, что быть готовым к худшему, например, к военному конфликту, очень важно. Но она пока не выполнила всех рекомендаций властей, касающихся гражданской обороны.   

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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