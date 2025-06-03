Ситуация с лесными пожарами в канадской Альберте стабилизировалась благодаря смене атосферного фронта

Угроза лесных пожаров в Альберте (Канада) 3 июня уменьшилась благодаря изменению атмосферного фронта. Дожди замедлили возникновение новых очагов огня, которые вплотную подступили к населенным пунктам и заставили эвакуировать тысячи людей и остановить почти 7% ежедневной добычи нефти в Канаде. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По результатам понедельника в Альберте было добыто 462 000 баррелей сырой нефти вместо привычных 470 000 в сутки. Работы на месторождении в 10 километрах от лесных пожаров пришлось приостановить, поскольку оно оказалось в зоне риска стихии. в понедельник.

Незначительное похолодание с дождями принесло в регион, где почти неделю бушевала огненная стихия. Впрочем, нынешний сезон диких пожаров в Альберте обещает быть одним из самых суровых за последние годы, предупредили синоптики.

Огонь угрожает высоким темпам добычи нефти, сжигая большие участки лесов и зеленых природных зон и стимулируя эвакуацию тысяч людей. Площадь нынешних пожаров уже почти в 17 раз превысила прошлогодний показатель. И все же до сих пор составляет менее половины от показателя рекордного пожароопасного сезона 2023 года.

По прогнозам метеорологов, к четвергу дожди пройдут в районе Эдмонтона, неподалеку от временно закрытого нефтяного месторождения. Осадки в эти дни прогнозируются в большинстве регионов Альберты. И пожарные очень рассчитывают на погоду как союзника в борьбе с огнем в регионе. Ключевая дорога возле Суон-Хиллз - неподалеку от очага одного из крупнейших пожаров года - уже открылась из-за снижения угрозы.

Однако облегчение может быть недолгим. К пятнице небо прояснится, и в регионе снова станет сухая погода с постепенным потеплением.

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В минувшие выходные Canadian Natural Resources Ltd. и Cenovus Energy Inc. приостановили операции по добыче на нескольких нефтеносных месторождениях вблизи пожара площадью 62 тысячи гектаров в районе Колд-Лейк.

MEG Energy Corp. не смогла возобновить производство, остановленное на техническое обслуживание из-за отключения электроэнергии, вызванного пожаром.

Напомним

29 мая в канадской провинции Манитоба объявили чрезвычайное положение из-за стремительного распространения лесных пожаров. Сейчас власти призвали более 17 000 человек эвакуироваться из опасных районов.