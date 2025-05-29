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Масштабна евакуація в Канаді: 17 тисяч людей залишають домівки через лісові пожежі

Київ • УНН

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У Манітобі оголошено надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі. Влада евакуювала понад 17 000 людей, залучено військову підтримку для допомоги у транспортуванні.

Масштабна евакуація в Канаді: 17 тисяч людей залишають домівки через лісові пожежі

У канадській провінції Манітоба оголосили надзвичайний стан через стрімке поширення лісових пожеж. Наразі влада закликала понад 17 000 людей евакуюватися з небезпечних районів.

Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, прем'єр Манітоби Ваб Кінью заявив на пресконференції, що 17 000 людей повинні покинути свої будинки. 

Уряд Манітоби оголосив надзвичайний стан по всій провінції через ситуацію з лісовими пожежами

- сказав він.

Водночас мер міста Флін-Флона Джордж Фонтейн заявив, що всім майже 5000 жителям запропоновано виїхати.

Я можу сказати, що всі мають вийти з дому до опівночі, включно зі мною

- сказав Фонтейн. 

"Я зайнятий пакуванням кількох речей, і всі намагаються організуватися якомога краще".

За словами мера, багато людей було розміщено на футбольних полях і в громадських центрах Вінніпега та інших міст, а федеральні збройні сили прибули, щоб допомогти з транспортуванням евакуйованих.

Це наймасштабніша евакуація на пам'яті багатьох жителів Манітоби, і вона потребуватиме значних ресурсів і співробітництва на всіх рівнях влади

 - сказав Кінью.

Він додав, що для надання допомоги в евакуації та реагуванні на надзвичайні ситуації було запрошено військову підтримку. За словами прем'єр-міністра Манітоби, військова авіація буде "негайно" задіяна для надання допомоги в евакуації людей із віддалених північних громад, які перебувають під загрозою.

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- сказав прем'єр. 

Евакуація поширилася і на сусідній Саскачеван, а в місті Крейтон, розташованому по той бік кордону, жителям було запропоновано залишити місто. До четверга, 29 травня, Манітоба повідомила про більш ніж 100 лісових пожеж цього року, що вже перевищило сезонний середній показник провінції.

Чиновники заявили, що наразі активні 22 пожежі, а спекотні та сухі умови сприяють їхньому швидкому поширенню. Загалом у Канаді зараз налічується 134 активні пожежі, зокрема в Британській Колумбії, Альберті, Саскачевані, Манітобі та Онтаріо. Половина вважається такою, що вийшла з-під контролю. Жителі постраждалих районів повідомляють про погану якість повітря та обмежену видимість.

У прилеглих містах було організовано тимчасові притулки, а автобуси перевозять жителів із віддалених районів.

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Масштаб і швидкість пожеж тривожать пожежних інспекторів. Хоча лісові пожежі є природною частиною екосистеми бореальних лісів Канади, їхня зростаюча інтенсивність і частота останніми роками пов'язані зі зміною клімату. Вищі температури, триваліші посухи та підвищена активність блискавок призвели до більш тривалих і руйнівних сезонів пожеж по всій країні.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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