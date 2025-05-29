Масштабная эвакуация в Канаде: 17 тысяч человек покидают дома из-за лесных пожаров

В канадской провинции Манитоба объявили чрезвычайное положение из-за стремительного распространения лесных пожаров. Сейчас власти призвали более 17 000 человек эвакуироваться из опасных районов.

Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

По информации, премьер Манитобы Ваб Кинью заявил на пресс-конференции, что 17 000 человек должны покинуть свои дома.

Правительство Манитобы объявило чрезвычайное положение по всей провинции из-за ситуации с лесными пожарами - сказал он.

В то же время мэр города Флин-Флона Джордж Фонтейн заявил, что всем почти 5000 жителям предложено выехать.

Я могу сказать, что все должны выйти из дома до полуночи, включая меня - сказал Фонтейн.

"Я занят упаковкой нескольких вещей, и все пытаются организоваться как можно лучше".

По словам мэра, многие люди были размещены на футбольных полях и в общественных центрах Виннипега и других городов, а федеральные вооруженные силы прибыли, чтобы помочь с транспортировкой эвакуированных.

Это самая масштабная эвакуация на памяти многих жителей Манитобы, и она потребует значительных ресурсов и сотрудничества на всех уровнях власти - сказал Кинью.

Он добавил, что для оказания помощи в эвакуации и реагировании на чрезвычайные ситуации была запрошена военная поддержка. По словам премьер-министра Манитобы, военная авиация будет "немедленно" задействована для оказания помощи в эвакуации людей из отдаленных северных общин, находящихся под угрозой.

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Молитесь за Флин Флона, молитесь за Пимисикамака, молитесь за Матиаса Коломба, молитесь за Крос-Лейк, молитесь за всех жителей Манитобы, которые сейчас находятся вне своих домов - сказал премьер.

Эвакуация распространилась и на соседний Саскачеван, а в городе Крейтон, расположенном по ту сторону границы, жителям было предложено покинуть город. К четвергу, 29 мая, Манитоба сообщила о более чем 100 лесных пожарах в этом году, что уже превысило сезонный средний показатель провинции.

Чиновники заявили, что в настоящее время активны 22 пожара, а жаркие и сухие условия способствуют их быстрому распространению. В общей сложности в Канаде сейчас насчитывается 134 активных пожара, в том числе в Британской Колумбии, Альберте, Саскачеване, Манитобе и Онтарио. Половина считается вышедшей из-под контроля. Жители пострадавших районов сообщают о плохом качестве воздуха и ограниченной видимости.

Во близлежащих городах были организованы временные приюты, а автобусы перевозят жителей из отдаленных районов.

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Масштаб и скорость пожаров тревожат пожарных инспекторов. Хотя лесные пожары являются естественной частью экосистемы бореальных лесов Канады, их растущая интенсивность и частота в последние годы связаны с изменением климата. Более высокие температуры, более длительные засухи и повышенная активность молний привели к более продолжительным и разрушительным сезонам пожаров по всей стране.

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