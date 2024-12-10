Дефицит пятый год подряд: из-за засухи в Бразилии, цены на арабику достигли рекорда

Мировое производство кофе может значительно отставать от спроса в сезоне 2025-2026 годов: крупный трейдер Volcafe Ltd. снизил прогноз производства кофе в Бразилии, что чревато дальнейшим ударом по карманам потребителей.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Volcafe Ltd., один из крупнейших в мире продавцов кофе, снизил свой прогноз производства бразильской арабики. На это повлияла ситуация продолжительной засухи в Бразилии-крупнейшем в мире производителе кофе.

Турне по посевам выявило серьезность длительной засухи. Страна произведет только 34,4 млн мешков арабики. Это примерно на 11 миллионов мешков меньше, чем в сентябре, согласно презентации, - говорится в отчете Volcafe.

Также отмечается, что мировое производство кофе будет отставать от глобального потребления на 8,5 миллиона мешков в сезоне 2025/26 годов. Специалисты напоминают, что это будет уже 5-ый год подряд с дефицитом на рынке кофе.

Сокращение запасов - перспективы высоких цен

Ряд неудачных урожаев кофе в ключевых странах-производителях привел к сокращению мировых запасов кофе за последние четыре года. Это в свою очередь повлияет цены, - по данным Bloomberg, речь идет о достижении нового рекорда в ценовом сегменте.

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На фоне неудач урожая у ключевых производителей, фьючерсы на сорт Арабика выросли более чем на 80% в 2024 году.

Во вторник они выросли на 5,5%, достигнув самого высокого значения за всю историю с 1972 года.

Рост цен на кофе может привести к дальнейшему увеличению расходов. Производители будут вынуждены переложить их на потребителей. Столкнувшись со сжатием, продавцы уже повысили цены и отказались от скидок, чтобы защитить свою маржу. - отмечает Вloomberg.

Ситуация на рынке

По мере роста цен брокеры требуют, чтобы производители и экспортеры вносили больше наличных в виде маржинальных депозитов для покрытия возможных убытков.

При этом, некоторые трейдеры, продавшие фьючерсы, вынуждены выкупать их обратно, чтобы уйти с рынка, - это приводит к еще большему росту цен в замкнутом круге.

Дополнение

Между тем, по данным EFE, крупнейший в мире производитель и поставщик кофе - Бразилия - экспортировал 46,4 миллиона 60-килограммовых мешков зерна в период с января по ноябрь 2024 года.

Доходы от продажи бразильского кофе в период с января по ноябрь были рекордными - 11,302 млрд долларов США. Это на 22,3% больше, чем за весь прошлый год.

Результаты были также значительными, учитывая постоянные проблемы портовой логистики, которые заставили экспортеров столкнуться с "миллионными дополнительными затратами на преодоление отсутствия инфраструктуры", говорится в материале.

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