Рынок новых авто "остыл": за месяц продажи упали почти на треть

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 30% меньше, чем в августе. Toyota остается лидером рынка с 840 проданными автомобилями, а бестселлером месяца стал Renault Duster, сообщили в ассоциации «Укравтопром» во вторник, пишет УНН.

Детали

«В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых авто. По сравнению с августом текущего года рынок значительно остыл (-30%). Ожидаемое следствие аномально высокого августовского спроса, произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковушек», - сообщил Укравтопром.

Впрочем, относительно сентября 2023 года, как указано, спрос на новые авто почти не изменился (+0,1%).

Первенство на рынке продолжает удерживать TOYOTA. За месяц было зарегистрировано 840 новых авто этой японской марки. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые Тойоты уменьшился на 13%.

Второй результат у RENAULT - 541 авто, что на 21% больше, чем в прошлом году.

На третьем месте SKODA - 443 ед. (-5%).

Замыкают лидерскую пятерку BMW - 433 ед. (-12%) и VOLKSWAGEN - 336 ед. (-48%).

Титул бестселлера сентября снова достался автомобилю RENAULT Duster - 504 регистрации.

Всего с января по сентябрь 2024 г. украинцы приобрели 53 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе украинцы потратили 15 миллиардов гривен на покупку авто