Ринок нових авто "охолов": за місяць продажі впали майже на третину

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У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні. Toyota залишається лідером ринку з 840 проданими автомобілями, а бестселером місяця став Renault Duster.

У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні. Toyota залишається лідером ринку з 840 проданими автомобілями, а бестселером місяця став Renault Duster, повідомили в асоціації "Укравтопром" у вівторок, пише УНН.

Деталі

"У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з серпнем поточного року ринок значно охолонув (-30%). Очікуваний наслідок аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків", - повідомив Укравтопром.

Утім відносно вересня 2023 року, як вказано, попит на нові авто майже не змінився (+0,1%).

Першість на ринку продовжує утримувати TOYOTA. За місяць було зареєстровано 840 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові Тойоти зменшився на 13%.

Другий результат у RENAULT – 541 авто, що на 21% більше, ніж торік.

На третьому місці SKODA – 443 од. (-5%).

Замикають лідерську п’ятірку BMW – 433 од. (-12% ) та VOLKSWAGEN – 336 од. (-48%).

Титул бестселера вересня знову дістався автомобілю RENAULT Duster – 504 реєстрації.

Усього з січня по вересень 2024 р. українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У серпні українці витратили 15 мільярдів гривень на купівлю авто26.09.24, 18:50 • 16749 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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