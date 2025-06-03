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Ситуація з лісовими пожежами у канадській Альберті стабілізувалася завдяки зміні атосферного фронту

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Дощі сповільнили виникнення нових осередків вогню в канадській провінції Альберта. Через пожежі було зупинено майже 7% видобутку нафти.

Ситуація з лісовими пожежами у канадській Альберті стабілізувалася завдяки зміні атосферного фронту

Загроза лісових пожеж в Альберті (Канада) 3 червня зменшилася завдяки зміні атмосферного фронту. Дощі уповільнили виникнення нових осередків вогню, які впритул підступили до населених пунктів та змусили евакуювати тисячі людей і зупинити майже 7% щоденного видобутку нафти у Канаді. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За результатами понеділка в Альберті було видобуто 462 000 барелів сирої нафти замість звичних 470 000 за добу. Роботи на родовищі за 10 кілометрів від лісових пожеж довелося ризупинити, оскільки воно опинилося у зоні ризику поюлизу стихії. в понеділок.

Незначне похолодання з дощами принесло у регіон, де майже тиждень вирувала вогняна стихія. Утім цьогорічний сезон диких пожеж в Альберті обіцяє бути одним з найсуворіших за останні роки, поередили синоптики.

Вогонь загрожує високим темпам видобутку нафти, спалюючи великі ділянки лісів і зелених природних зон і стимулюючи евакуацію тисяч людей. Площа цьогорічних пожеж вже майже у 17 разів перевищила минулорічний показник. Та все ж досі становить менше половини від показника рекордного пожежонебезпечного сезону 2023 року.

За прогнозами метеорологів, до четверга дощі пройдуть в районі Едмонтона, неподалік тимчасово закритого нафтового родовища. Опади у ці дні прогнозуються у більшості регіонів Альберти. І пожежники дуже розраховують на погоду як союзника у боротьбі з вогнем у регіоні. Ключова дорога біля Суон-Хіллз - неподалік від осередку однієї з найбільших пожеж року - вже відкрилася через зниження загрози.

Проте полегшення може бути недовгим. До п'ятниці небо проясниться, і в регіоні знову становиться суха погода з поступовим потеплінням.

Пожежі в Амазонії торік спричинили безпрецедентну глобальну втрату лісів - дослідження21.05.25, 15:49 • 2498 переглядiв

У минулі вихідні Canadian Natural Resources Ltd. та Cenovus Energy Inc. призупинили операції з видобутку на кількох нафтоносних родовищах поблизу пожежі площею 62 тисячі гектарів у районі Колд-Лейк.

MEG Energy Corp. не спромоглася відновити виробництво, зупинене на технічне обслуговування через відключення електроенергії, викликане пожежею.

Нагадаємо

29 травня у канадській провінції Манітоба оголосили надзвичайний стан через стрімке поширення лісових пожеж. Наразі влада закликала понад 17 000 людей евакуюватися з небезпечних районів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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