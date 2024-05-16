Ситуация на северной границе контролируемая и значительных изменений не приобретает - спикер ОТУВ "Северск"

Оперативная ситуация на северной границе контролируемая и значительных изменений не приобретает. Об этом сообщил представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Оперативная ситуация на северной границе контролируемая и значительных изменений она не приобретает. То есть враг придерживается своей тактики обстрелов населенных пунктов вдоль всей полосы границы Черниговщины и Сумщины, - рассказал Мысник.

По его словам, за минувшие сутки зафиксировано 60 обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения, также применял враг ударные беспилотные аппараты, FPV-дроны.

Дополнение

Глава ГУР Буданов 14 мая заявил, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.

В Минобороны 15 мая заявили, что украинские военные готовы к возможному наступлению россиян на Сумскую область.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 15 мая сообщал, что обстановка в приграничье Сумской области существенных изменений в части состояния и дислокации российских войск не претерпела. Создание ударной группировки не фиксируется.