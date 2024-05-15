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У прикордонні Сумщини не фіксується створення ударного угруповання рф

У прикордонні Сумщини не фіксується створення ударного угруповання рф

Київ • УНН

 • 27954 перегляди

За словами голови Сумської обласної військової адміністрації, формування російського ударного угруповання в Сумській області не зафіксовано.

Обстановка у прикордонні Сумської області суттєвих змін у частині стану та дислокації російських військ не зазнала. Створення ударного угруповання на сьогодні не фіксується. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи фіксує він якісь активності росіян по той бік кордону, Артюх відповів:

По оцінці Генерального штабу ЗСУ суттєвих змін в угрупованні, їхньої бойової здатності щодо можливості нарощування свого угруповання у найкоротші терміни та створення ударного угруповання на сьогодні не фіксується

- сказав керівник Сумської ОВА.

За його словами, уся інформація  яка надходить до військової адміністрації, з Генерального штабу, від угруповання військ які знаходяться на території Сумської області в тому числі інформації від ГУР  обробляється та аналізується й відповідно до цього приймається рішення щодо захисту населення в Сумській області.

Окрім того, Артюх зазначив, що ворог має тактику й збільшує обстріли на певних ділянках, щоб змусити ЗСУ перекинути туди підрозділи для підсилення, що водночас може послабити інші напрямки.

Доповнення

Очільник ГУР Буданов вчора, 14 травня заявив, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста Суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.

В Міноборони сьогодні, 15 травня заявили, що українські військові готові до можливого наступу росіян на Сумську область.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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