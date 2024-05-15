В приграничье Сумщины не фиксируется создание ударной группировки рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  83110 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  109295 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  119971 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  148766 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137546 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156990 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152929 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131285 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175826 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210770 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  340222 просмотра
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  381892 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  380999 просмотра

В приграничье Сумщины не фиксируется создание ударной группировки рф

По словам главы Сумской областной военной администрации, формирование российской ударной группировки в Сумской области не зафиксировано.

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В приграничье Сумщины не фиксируется создание ударной группировки рф

В Украине оперативно усиливают транспортную связь Сумщины со столицей: назначен дополнительный поезд

Укрзализныця назначила дополнительный ежедневный поезд № 279/280 между Киевом и Сумами с 18 по 26 мая для усиления транспортного сообщения между Сумской областью и столицей.

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В Украине оперативно усиливают транспортную связь Сумщины со столицей: назначен дополнительный поезд

Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

Шесть человек пострадали в результате ракетного удара рф по Николаеву, Украина, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Увеличилось количество пострадавших из-за удара РФ по Херсону: среди травмированных - подросток и пожилая женщина

Семь человек, в том числе 15-летний мальчик и пожилая женщина, получили ранения в результате российского авиаудара по Центральному району Херсона, в результате которого были повреждены жилые дома и учебное заведение.

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Увеличилось количество пострадавших из-за удара РФ по Херсону: среди травмированных - подросток и пожилая женщина

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США предупредили Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен, если он не выйдет из россии.

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США ограничат доступ Raiffeisen Bank к финансовой системе страны, если он не выйдет из россии

Брошенные "зубы дракона" на Харьковщине: в ОВА заявили, что все работы выполнены, а остатки оставили по просьбе военных

Глава Харьковской областной военной администрации заявил, что фотографии заграждений "зубы дракона", которые остались в регионе, являются частью российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию военных и распространение хаоса, и что количество оставшихся заграждений является незначительным по сравнению с общим объемом выполненных работ.

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Брошенные "зубы дракона" на Харьковщине: в ОВА заявили, что все работы выполнены, а остатки оставили по просьбе военных

В Голосеевском районе столицы киевлянин нашел ручные гранаты

Киевлянин нашел в лесополосе Голосеевского района 3 ручные гранаты и патроны к автомату. Мужчина вызвал на место находки правоохранителей.

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В Голосеевском районе столицы киевлянин нашел ручные гранаты

Китай предоставляет технологии для восстановления российского ВПК, что может повлиять на агрессию против Украины - Блинкен

Китай косвенно поддерживает россию в восстановлении ее военно-промышленного комплекса, предоставляя большую часть компонентов военной электроники, что помогает россии производить больше ракет, танков и бронетехники для ее агрессии против Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Китай предоставляет технологии для восстановления российского ВПК, что может повлиять на агрессию против Украины - Блинкен

Искусственно открывал против уклониста уголовное производство: разоблачили правоохранителя из Ровенской области

Правоохранитель из Ровенской области искусственно возбуждал уголовное производство против уклонистов, чтобы помочь им избежать мобилизации за взятку в размере около 100 000 гривен.

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Искусственно открывал против уклониста уголовное производство: разоблачили правоохранителя из Ровенской области

"Главный мастер" по искусственному интеллекту OpenAI Суцкевер покидает компанию

Илья Суцкевер, соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI, покинул компанию после почти 10 лет работы, а новым главным научным сотрудником стал Якуб Пачоцки.

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"Главный мастер" по искусственному интеллекту OpenAI Суцкевер покидает компанию