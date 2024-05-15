В приграничье Сумщины не фиксируется создание ударной группировки рф

Обстановка в приграничье Сумской области существенных изменений в части состояния и дислокации российских войск не претерпела. Создание ударной группировки на сегодня не фиксируется. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, фиксирует ли он какие-то активности россиян по ту сторону границы, Артюх ответил:

По оценке Генерального штаба ВСУ существенных изменений в группировке, их боевой способности по возможности наращивания своей группировки в кратчайшие сроки и создания ударной группировки на сегодня не фиксируется - сказал руководитель Сумской ОВА.

По его словам, вся информация которая поступает в военную администрацию, из Генерального штаба, от группировки войск находящихся на территории Сумской области в том числе информации от ГУР обрабатывается и анализируется и в соответствии с этим принимается решение по защите населения в Сумской области.

Кроме того, Артюх отметил, что враг имеет тактику и увеличивает обстрелы на определенных участках, чтобы заставить ВСУ перебросить туда подразделения для усиления, что одновременно может ослабить другие направления.

Дополнение

Глава ГУР Буданов вчера, 14 мая заявил, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.

В Минобороны сегодня, 15 мая заявили, что украинские военные готовы к возможному наступлению россиян на Сумскую область.