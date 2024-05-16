Ситуація на північному кордоні контрольована й значних змін не набуває - речник ОТУВ "Сіверськ"
Київ • УНН
Оперативна обстановка на північному кордоні контрольована і суттєво не зміниться: противник продовжує обстрілювати населені пункти вздовж прикордонної смуги Чернігівської та Сумської областей з різних видів артилерії та безпілотників.
Оперативна ситуація на північному кордоні контрольована й значних змін не набуває. Про це повідомив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Оперативна ситуація на північному кордоні контрольована й значних змін вона не набуває. Тобто ворог дотримується своєї тактики обстрілів населених пунктів вздовж всієї смуги кордону Чернігівщини та Сумщини,
За його словами, за минулу добу зафіксовано 60 обстрілів з різних видів артилерійського озброєння, також застосовував ворог ударні безпілотні апарати, FPV-дрони.
Доповнення
Очільник ГУР Буданов 14 травня заявив, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста Суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.
В Міноборони 15 травня заявили, що українські військові готові до можливого наступу росіян на Сумську область.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 15 травня повідомляв, що обстановка у прикордонні Сумської області суттєвих змін у частині стану та дислокації російських військ не зазнала. Створення ударного угруповання не фіксується.