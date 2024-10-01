Ситуация на границе с беларусью полностью контролируется - Демченко

Ситуация вблизи границы с беларусью полностью контролируемая, пограничники не отмечают каких-то нестандартных ситуаций по линии границы. Также не фиксируется перемещение техники, или личного состава подразделений армии Беларуси. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

"К счастью, ситуация полностью контролируемая по всей протяженности границы с беларусью, хоть это направление и остается для нас угрожающим. Нестандартных ситуаций по линии госграницы мы не фиксируем. Кроме этого, рядом с нашей границей в непосредственной близости сейчас не фиксируется перемещение или техники, или личного состава подразделений армии беларуси. Но за тем, что происходит вглубь этой страны, насколько ситуация может меняться и быть угрожающей для нашей страны, постоянно следят подразделения разведки и Министерства обороны, и Государственной пограничной службы, чтобы мы могли вовремя реагировать, если ситуация будет меняться, потому что собственно видим, что беларусь постоянно информационно нагнетает, может осуществлять перемещение техники вглубь своей страны, постоянные учения", - сказал Демченко.

Он отметил, что задача Сил обороны иметь сильные оборонительные позиции по линии границы, что делается в инженерном отношении, в том числе минируются наиболее угрожающие направления.

Напомним

В беларуси начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил. Основной акцент - на готовности и способности выполнять задачи воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО.