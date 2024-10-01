Ситуація на кордоні із білоруссю повністю контрольована - Демченко

Ситуація поблизу кордону із білоруссю повністю контрольована, прикордонники не відмічають якихось нестандартних ситуацій по лінії кордону. Також не фіксується переміщення техніки, чи особового складу підрозділів армії білорусі. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

"На щастя, ситуація повністю контрольована по всій протяжності кордону з білоруссю, хоч цей напрямок і залишається для нас загрозливим. Нестандартних ситуацій по лінії держрубежу ми не фіксуємо. Окрім цього, поряд нашого кордону у безпосередній близькості зараз не фіксується переміщення чи техніки, чи особового складу підрозділів армії білорусі. Але за тим, що відбувається углиб цієї країни, наскільки ситуація може змінюватися і бути загрозливою для нашої країни, постійно стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби, щоб ми могли вчасно реагувати, якщо ситуація змінюватиметься, бо власне бачимо, що білорусь постійно інформаційно нагнітає, може здійснювати переміщення техніки вглиб своєї країни, постійні навчання", - сказав Демченко.

Він зазначив, що задача Сил оборони мати сильні оборонні позиції по лінії кордону, що робиться в інженерному відношенні, в тому числі мінуються найбільш загрозливі напрямки.

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