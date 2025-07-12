Ситуация на фронте: враг несет серьезные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 12 июля на фронте произошло 151 боевое столкновение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли один массированный ракетно-авиационный удар 32 ракетами и 70 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 1292 дрона-камикадзе и совершили 4066 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боестолкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив четырнадцать управляемых бомб, совершил 178 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.

На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая – в сторону населенного пункта Новоосиново – украинские защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодези, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Шесть боестолкновений не утихают до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

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На Краматорском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Клещеевка и Белая Гора. Силы обороны успешно отбили все атаки захватчиков.

Восемь раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении вблизи населенных пунктов Дылеевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Три боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоекономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка. Наши защитники остановили 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 162 оккупанта, из них 105 – безвозвратно. Украинские воины уничтожили один многоцелевой бронированный легкий тягач, 26 беспилотных летательных аппаратов, один автомобиль, девять мотоциклов, два терминала спутниковой связи, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Чаривное.

На Ореховском направлении украинские воины отбили две штурмовые действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Новоандреевка и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг восемь раз атаковал в сторону позиций наших защитников в районах Антоновского моста и острова Белогрудый, до сих пор продолжается одно боестолкновение. В то же время противник нанес авиаудар по Казацкому.

Напомним

За сутки 11 июля российские войска потеряли 1070 солдат и 31 артиллерийскую систему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 составляют 1032690 человек.

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