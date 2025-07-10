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У нашей разведки, у разведок партнеров есть информация, что РФ будет затягивать войну - Зеленский

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Украинская и партнерские разведки располагают информацией о намерениях РФ затягивать войну. Владимир Путин отказывается от возможностей установить реальное прекращение огня, поскольку зависим от войны.

У нашей разведки, у разведок партнеров есть информация, что РФ будет затягивать войну - Зеленский

Украинская разведка и разведка партнеров располагают информацией о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет затянуть войну, отказываясь от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

У нашей разведки, у разведок партнеров есть вся информация о том, что Россия в дальнейшем будет затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня, он не хочет реального мира. Путин зависим от войны и убийств. Его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости, поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной

- сказал Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после очень позитивных и конструктивных разговоров с президентом США Дональдом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
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