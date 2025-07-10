У нашої розвідки, у розвідок партнерів є інформація, що рф затягуватиме війну - Зеленський

Українська розвідка та розвідка партнерів володіє інформацією про те, що російський диктатор володимир путін хоче затягнути війну, відмовляючись від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

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В нашої розвідки, у розвідок партнерів є вся інформація про те, що росія надалі буде затягувати цю війну. путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню, він не хоче реального миру. путін залежний від війни і вбивств. Його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності, тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після дуже позитивних і конструктивних розмов з президентом США Дональдом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги Україні.