Системная авария оставила без света 90% потребителей в Черниговской области - облэнерго
Киев • УНН
В Черниговской области в 14:12 из-за системной аварии в сети обесточено 90% абонентов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В Черниговской области из-за системной аварии остались без электроснабжения 90% абонентов, сообщили в АО "Черниговоблэнерго" в пятницу в Telegram, пишет УНН.
В 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов
Людей призвали "сохранять спокойствие и терпение". "Энергетики работают", - указали в облэнерго.
Напомним
Шесть областей в Украине переводили утром на аварийные отключения электроэнергии.