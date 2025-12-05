$42.180.02
11:17 • 10050 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 12334 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 18895 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 32162 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 42131 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 37142 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 62258 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34382 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57227 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24636 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Системная авария оставила без света 90% потребителей в Черниговской области - облэнерго

Киев • УНН

 • 970 просмотра

В Черниговской области в 14:12 из-за системной аварии в сети обесточено 90% абонентов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Системная авария оставила без света 90% потребителей в Черниговской области - облэнерго

В Черниговской области из-за системной аварии остались без электроснабжения 90% абонентов, сообщили в АО "Черниговоблэнерго" в пятницу в Telegram, пишет УНН.

В 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов

- сообщили в Черниговоблэнерго.

Людей призвали "сохранять спокойствие и терпение". "Энергетики работают", - указали в облэнерго.

Напомним

Шесть областей в Украине переводили утром на аварийные отключения электроэнергии.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Черниговская область