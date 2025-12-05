Системная авария оставила без света 90% потребителей в Черниговской области - облэнерго

В Черниговской области из-за системной аварии остались без электроснабжения 90% абонентов, сообщили в АО "Черниговоблэнерго" в пятницу в Telegram, пишет УНН.

В 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов - сообщили в Черниговоблэнерго.

Людей призвали "сохранять спокойствие и терпение". "Энергетики работают", - указали в облэнерго.

Напомним

Шесть областей в Украине переводили утром на аварийные отключения электроэнергии.