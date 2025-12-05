Системна аварія залишила без світла 90% споживачів на Чернігівщині - обленерго

У Чернігівській області через системну аварію залишилися без електропостачання 90% абонентів, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів - повідомили в Чернігівобленерго.

Людей закликали "зберігати спокій і терпіння". "Енергетики працюють", - вказали в обленерго.

Нагадаємо

Шість областей в Україні переводили вранці на аварійні відключення електроенергії.