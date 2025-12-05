Системна аварія залишила без світла 90% споживачів на Чернігівщині - обленерго

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 6614 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 10426 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 16991 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 30597 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 40918 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 36358 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 60906 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34148 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 56899 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24547 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
88%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 28280 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу5 грудня, 04:03 • 23970 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 22926 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 11035 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго08:47 • 12196 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 4390 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 6614 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 22966 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 60907 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 46368 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 40 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 11056 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 21525 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 35432 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 35714 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дипломатка
TikTok

Системна аварія залишила без світла 90% споживачів на Чернігівщині - обленерго

Київ • УНН

 • 280 перегляди

У Чернігівській області о 14:12 через системну аварію в мережі знеструмлено 90% абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Системна аварія залишила без світла 90% споживачів на Чернігівщині - обленерго

У Чернігівській області через системну аварію залишилися без електропостачання 90% абонентів, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів

- повідомили в Чернігівобленерго.

Людей закликали "зберігати спокій і терпіння". "Енергетики працюють", - вказали в обленерго.

Нагадаємо

Шість областей в Україні переводили вранці на аварійні відключення електроенергії.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Чернігівська область