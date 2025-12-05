Системна аварія залишила без світла 90% споживачів на Чернігівщині - обленерго
Київ • УНН
У Чернігівській області о 14:12 через системну аварію в мережі знеструмлено 90% абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Чернігівській області через системну аварію залишилися без електропостачання 90% абонентів, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів
Людей закликали "зберігати спокій і терпіння". "Енергетики працюють", - вказали в обленерго.
Нагадаємо
Шість областей в Україні переводили вранці на аварійні відключення електроенергії.