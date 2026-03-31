Сырский заявил об освобождении более 480 км² территории Украины
Киев • УНН
Главнокомандующий Сырский заявил об успешном наступлении и срыве планов РФ по масштабному вторжению. Освобожденная площадь превышает показатели прошлых операций.
Начиная с 29 января 2026 года, украинские военные проводят наступательную операцию на Александровском направлении и уже освободили более 480 квадратных километров территории. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Цель операции - поразить подразделения противника, наступавшие на Гуляйполе.
За этот период нам удалось освободить более 480 квадратных километров территории. Наступательные действия продолжаются
По его словам, действия украинских военных на поле боя уже повлияли на планы российского командования. В частности, противник был вынужден корректировать свои намерения относительно широкомасштабного наступления, которое российская сторона планировала начать с 1 марта фактически на всех 13 основных направлениях.
Главнокомандующий также отметил, что бойцы ВСУ заставили противника перебрасывать часть сил и средств на Александровское направление.
Сырский подчеркнул, что результат в более чем 480 квадратных километров освобожденной территории превышает показатели Добропольской контрнаступательной операции, во время которой, по его словам, украинские силы освободили более 430 квадратных километров.
Успех как раз и заключается в освобожденной территории
Ситуация на фронте по состоянию на конец марта 2026 года: что сказал Сырский
По словам Главнокомандующего ВСУ, ситуация на фронте остается напряженной и сложной, однако находится под контролем Сил обороны Украины.
По состоянию на сейчас ситуация напряженная, сложная, но контролируемая. Она точно не худшая по сравнению с другими годами
Он отметил, что российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию на 13 основных направлениях, а украинские Силы обороны в ответ ведут контрнаступательные и наступательные действия.
Главнокомандующий сообщил, что основные усилия противник, как и раньше, сосредоточивает на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях. Кроме того, в последнее время значительно возросла активность российских войск в районе Константиновки.
По словам Сырского, на этих участках фронта противник пытается атаковать украинские подразделения с разных сторон, однако украинские военные сдерживают давление.
Отдельно он отметил, что в городе продолжается режим постоянной контрдиверсионной операции, а все попытки российских сил прорваться или проникнуть в город нейтрализуются украинскими подразделениями.
Напомним
Несколько ранее Александр Сырский сообщил о том, что российская армия усилила давление сразу на нескольких направлениях, в то же время потери противника тоже существенно возросли. За три дня враг потерял 4840 человек убитыми и ранеными на разных участках.