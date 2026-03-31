Сырский заявил об освобождении более 480 км² территории Украины

Начиная с 29 января 2026 года, украинские военные проводят наступательную операцию на Александровском направлении и уже освободили более 480 квадратных километров территории. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Цель операции - поразить подразделения противника, наступавшие на Гуляйполе.

За этот период нам удалось освободить более 480 квадратных километров территории. Наступательные действия продолжаются - сообщил Сырский.

По его словам, действия украинских военных на поле боя уже повлияли на планы российского командования. В частности, противник был вынужден корректировать свои намерения относительно широкомасштабного наступления, которое российская сторона планировала начать с 1 марта фактически на всех 13 основных направлениях.

Главнокомандующий также отметил, что бойцы ВСУ заставили противника перебрасывать часть сил и средств на Александровское направление.

Сырский подчеркнул, что результат в более чем 480 квадратных километров освобожденной территории превышает показатели Добропольской контрнаступательной операции, во время которой, по его словам, украинские силы освободили более 430 квадратных километров.

Успех как раз и заключается в освобожденной территории - подчеркнул он.

Ситуация на фронте по состоянию на конец марта 2026 года: что сказал Сырский

По словам Главнокомандующего ВСУ, ситуация на фронте остается напряженной и сложной, однако находится под контролем Сил обороны Украины.

По состоянию на сейчас ситуация напряженная, сложная, но контролируемая. Она точно не худшая по сравнению с другими годами - сказал Сырский.

Он отметил, что российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию на 13 основных направлениях, а украинские Силы обороны в ответ ведут контрнаступательные и наступательные действия.

Главнокомандующий сообщил, что основные усилия противник, как и раньше, сосредоточивает на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях. Кроме того, в последнее время значительно возросла активность российских войск в районе Константиновки.

По словам Сырского, на этих участках фронта противник пытается атаковать украинские подразделения с разных сторон, однако украинские военные сдерживают давление.

Отдельно он отметил, что в городе продолжается режим постоянной контрдиверсионной операции, а все попытки российских сил прорваться или проникнуть в город нейтрализуются украинскими подразделениями.

Напомним

Несколько ранее Александр Сырский сообщил о том, что российская армия усилила давление сразу на нескольких направлениях, в то же время потери противника тоже существенно возросли. За три дня враг потерял 4840 человек убитыми и ранеными на разных участках.