30 марта, 17:17 • 23144 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
30 марта, 13:48 • 51781 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
30 марта, 12:43 • 53647 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Сырский заявил об освобождении более 480 км² территории Украины

Киев • УНН

 • 2412 просмотра

Главнокомандующий Сырский заявил об успешном наступлении и срыве планов РФ по масштабному вторжению. Освобожденная площадь превышает показатели прошлых операций.

Сырский заявил об освобождении более 480 км² территории Украины

Начиная с 29 января 2026 года, украинские военные проводят наступательную операцию на Александровском направлении и уже освободили более 480 квадратных километров территории. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Цель операции - поразить подразделения противника, наступавшие на Гуляйполе.

За этот период нам удалось освободить более 480 квадратных километров территории. Наступательные действия продолжаются

- сообщил Сырский.

По его словам, действия украинских военных на поле боя уже повлияли на планы российского командования. В частности, противник был вынужден корректировать свои намерения относительно широкомасштабного наступления, которое российская сторона планировала начать с 1 марта фактически на всех 13 основных направлениях.

Главнокомандующий также отметил, что бойцы ВСУ заставили противника перебрасывать часть сил и средств на Александровское направление.

Сырский подчеркнул, что результат в более чем 480 квадратных километров освобожденной территории превышает показатели Добропольской контрнаступательной операции, во время которой, по его словам, украинские силы освободили более 430 квадратных километров.

Успех как раз и заключается в освобожденной территории

- подчеркнул он.

Ситуация на фронте по состоянию на конец марта 2026 года: что сказал Сырский

По словам Главнокомандующего ВСУ, ситуация на фронте остается напряженной и сложной, однако находится под контролем Сил обороны Украины.

По состоянию на сейчас ситуация напряженная, сложная, но контролируемая. Она точно не худшая по сравнению с другими годами

- сказал Сырский.

Он отметил, что российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию на 13 основных направлениях, а украинские Силы обороны в ответ ведут контрнаступательные и наступательные действия.

Главнокомандующий сообщил, что основные усилия противник, как и раньше, сосредоточивает на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях. Кроме того, в последнее время значительно возросла активность российских войск в районе Константиновки.

По словам Сырского, на этих участках фронта противник пытается атаковать украинские подразделения с разных сторон, однако украинские военные сдерживают давление.

Отдельно он отметил, что в городе продолжается режим постоянной контрдиверсионной операции, а все попытки российских сил прорваться или проникнуть в город нейтрализуются украинскими подразделениями.

Напомним

Несколько ранее Александр Сырский сообщил о том, что российская армия усилила давление сразу на нескольких направлениях, в то же время потери противника тоже существенно возросли. За три дня враг потерял 4840 человек убитыми и ранеными на разных участках.

Александра Василенко

