Сирський заявив про звільнення понад 480 км² території України

Починаючи від 29 січня 2026 року, українські військові проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку та вже звільнили понад 480 квадратних кілометрів території. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ціль операції - уразити підрозділи противника, які наступали на Гуляйполе.

За цей період нам вдалося звільнити понад 480 квадратних кілометрів території. Наступальні дії продовжуються - повідомив Сирський.

За його словами, дії українських військових на полі бою вже вплинули на плани російського командування. Зокрема, противник був змушений коригувати свої наміри щодо широкомасштабного наступу, який російська сторона планувала розпочати з 1 березня фактично на всіх 13 основних напрямках.

Головнокомандувач також зазначив, що бійці ЗСУ змусили противника перекидати частину сил і засобів на Олександрівський напрямок.

Сирський підкреслив, що результат у понад 480 квадратних кілометрів звільненої території перевищує показники Добропільської контрнаступальної операції, під час якої, за його словами, українські сили звільнили понад 430 квадратних кілометрів.

Успіх якраз і полягає у звільненій території - наголосив він.

Ситуація на фронті станом на кінець березня 2026 року: що сказав Сирський

За словами Головнокомандувача ЗСУ, ситуація на фронті залишається напруженою та складною, однак перебуває під контролем Сил оборони України.

Станом на зараз ситуація напружена, складна, але ж контрольована. Вона точно не найгірша в порівнянні з іншими роками - сказав Сирський.

Він зазначив, що російські війська продовжують стратегічну наступальну операцію на 13 основних напрямках, а українські Сили оборони у відповідь ведуть контрнаступальні та наступальні дії.

Головнокомандувач повідомив, що основні зусилля противник, як і раніше, зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Крім того, останнім часом значно зросла активність російських військ у районі Костянтинівки.

За словами Сирського, на цих ділянках фронту противник намагається атакувати українські підрозділи з різних боків, однак українські військові стримують тиск.

Окремо він зазначив, що в місті триває режим постійної контрдиверсійної операції, а всі спроби російських сил прорватися або проникнути до міста нейтралізуються українськими підрозділами.

Нагадаємо

Дещо раніше Олександр Сирський повідомив про те, що російська армія посилила тиск одразу на кількох напрямках, водночас втрати противника теж суттєво зросли. За три дні ворог втратив 4840 осіб убитими та пораненими на різних ділянках.