$44.1650.96
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
4.2м/с
39%
754мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Ким Чен Ын
Роберт Де Ниро
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 22278 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 29438 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 25308 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 39180 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 61697 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Северный поток
Дипломатка

Сырский во время поездки на фронт заявил, что россияне определили Запорожское направление основным для наступления

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Россия сосредоточила значительные силы возле Гуляйполя и Степногорска. Сырский посетил позиции ВСУ и распорядился усилить подразделения дронами и боеприпасами.

Сырский во время поездки на фронт заявил, что россияне определили Запорожское направление основным для наступления

российские войска сосредоточили значительное количество сил и средств на Запорожском направлении, рассматривая его как основное. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, передает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Детали

Сырский во время рабочей поездки посетил районы Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого и Варваровки, после чего сделал заявление о том, что россияне усиливают свое присутствие и давление на этом направлении.

В то же время интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя, по его словам, — значительно выше, чем на других участках фронта.

По итогам работы были уточнены боевые задачи с учетом характера действий противника. Также на месте был решен вопрос дополнительного обеспечения украинских подразделений боеприпасами, дронами, наземными роботизированными комплексами и другими материально-техническими средствами

— сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что задачи украинских военных остаются неизменными: удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни воинов.

На фронте за сутки произошло 144 боестолкновения – Генштаб15.03.26, 08:15 • 2418 просмотров

Александра Василенко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Александр Сырский
Украина