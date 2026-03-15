Сырский во время поездки на фронт заявил, что россияне определили Запорожское направление основным для наступления
Киев • УНН
Россия сосредоточила значительные силы возле Гуляйполя и Степногорска. Сырский посетил позиции ВСУ и распорядился усилить подразделения дронами и боеприпасами.
российские войска сосредоточили значительное количество сил и средств на Запорожском направлении, рассматривая его как основное. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, передает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Детали
Сырский во время рабочей поездки посетил районы Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого и Варваровки, после чего сделал заявление о том, что россияне усиливают свое присутствие и давление на этом направлении.
В то же время интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя, по его словам, — значительно выше, чем на других участках фронта.
По итогам работы были уточнены боевые задачи с учетом характера действий противника. Также на месте был решен вопрос дополнительного обеспечения украинских подразделений боеприпасами, дронами, наземными роботизированными комплексами и другими материально-техническими средствами
Он подчеркнул, что задачи украинских военных остаются неизменными: удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни воинов.
На фронте за сутки произошло 144 боестолкновения – Генштаб15.03.26, 08:15 • 2418 просмотров