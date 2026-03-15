Сирський під час поїздки на фронт заявив, що росіяни визначили Запорізький напрямок основним для наступу

російські війська зосередили значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку, розглядаючи його як основний. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Сирський під час робочої поїздки відвідав райони Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки, після чого зробив заяву про те, що росіяни посилюють свою присутність і тиск на цьому напрямку.

Водночас інтенсивність наступальних дій у районі Гуляйполя, за його словами, — значно вища, ніж на інших ділянках фронту.

За підсумками роботи були уточнені бойові завдання з урахуванням характеру дій противника. Також на місці було вирішено питання додаткового забезпечення українських підрозділів боєприпасами, дронами, наземними роботизованими комплексами та іншими матеріально-технічними засобами — повідомив Сирський.

Він наголосив, що завдання українських військових залишаються незмінними: утримання займаних рубежів і позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя воїнів.

