Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Сирський під час поїздки на фронт заявив, що росіяни визначили Запорізький напрямок основним для наступу

Київ • УНН

 • 2870 перегляди

росія зосередила значні сили біля Гуляйполя та Степногірська. Сирський відвідав позиції ЗСУ та розпорядився посилити підрозділи дронами і боєприпасами.

Сирський під час поїздки на фронт заявив, що росіяни визначили Запорізький напрямок основним для наступу

російські війська зосередили значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку, розглядаючи його як основний. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Деталі

Сирський під час робочої поїздки відвідав райони Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки, після чого зробив заяву про те, що росіяни посилюють свою присутність і тиск на цьому напрямку.

Водночас інтенсивність наступальних дій у районі Гуляйполя, за його словами, — значно вища, ніж на інших ділянках фронту.

За підсумками роботи були уточнені бойові завдання з урахуванням характеру дій противника. Також на місці було вирішено питання додаткового забезпечення українських підрозділів боєприпасами, дронами, наземними роботизованими комплексами та іншими матеріально-технічними засобами

— повідомив Сирський.

Він наголосив, що завдання українських військових залишаються незмінними: утримання займаних рубежів і позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя воїнів.

Олександра Василенко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Олександр Сирський
Україна