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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

Киев  •  УНН

14 апреля 2024, 06:41  •  11304 просмотра

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В 10-ю годовщину Антитеррористической операции Главнокомандующий Александр Сырский поблагодарил воинов, которые защищали Украину от российской агрессии.

Ровно 10 лет назад в Украине началась Антитеррористическая операция.  Сегодня мы должны вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, которые положили свои жизни за свободу нашего государства, написал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Facebook, пишет УНН.

Ровно 10 лет назад, 14 апреля 2014 года, во исполнение решения СНБО началась Антитеррористическая операция. Объявление Антитеррористической операции - стало реакцией на захват Славянска спецподразделением фсб рф во главе с международным преступником, по приказу главы Кремля

- пишет Сырский.

Он добавил, что с честью выполнял обязанности и начальника штаба Антитеррористической операции, и заместителя руководителя Антитеррористической операции, и руководителя Антитеррористической операции.

"Спасибо каждому украинскому защитнику и защитнице, которые тогда, весной 2014 года, стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защитить нашу Родину от российских террористов и агрессоров, которые принесли на нашу землю страдания и смерть. Спасибо каждому, кто защищал и защищает независимость Украины. В этот день мы должны вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, которые положили свои жизни за свободу нашего государства в противостоянии российскому нашествию", - добавил он.

Напомним,

Накануне, в День работника оборонно-промышленного комплекса Президент Зеленский осмотрел новейшую военную технику и вооружение, заслушал доклад об объемах их производства и использования на фронте.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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