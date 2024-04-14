Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

Ровно 10 лет назад в Украине началась Антитеррористическая операция. Сегодня мы должны вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, которые положили свои жизни за свободу нашего государства, написал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Facebook, пишет УНН.

Ровно 10 лет назад, 14 апреля 2014 года, во исполнение решения СНБО началась Антитеррористическая операция. Объявление Антитеррористической операции - стало реакцией на захват Славянска спецподразделением фсб рф во главе с международным преступником, по приказу главы Кремля - пишет Сырский.

Он добавил, что с честью выполнял обязанности и начальника штаба Антитеррористической операции, и заместителя руководителя Антитеррористической операции, и руководителя Антитеррористической операции.

"Спасибо каждому украинскому защитнику и защитнице, которые тогда, весной 2014 года, стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защитить нашу Родину от российских террористов и агрессоров, которые принесли на нашу землю страдания и смерть. Спасибо каждому, кто защищал и защищает независимость Украины. В этот день мы должны вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, которые положили свои жизни за свободу нашего государства в противостоянии российскому нашествию", - добавил он.

Напомним,

Накануне, в День работника оборонно-промышленного комплекса Президент Зеленский осмотрел новейшую военную технику и вооружение, заслушал доклад об объемах их производства и использования на фронте.