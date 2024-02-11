Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу командующего Сухопутных войск генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины, пишет УНН.

Мы с Вами были большой семьей в составе Сухопутных войск. Я продолжаю оставаться вместе с вами. Война показала, что все что мы делали, а это тренировки, учения и те меры, которые были приняты накануне вторжения, осуществлялись не зря. Когда Президент спросил меня, кто будет командовать Сухопутными войсками, у меня других кандидатур даже не было, - во время представления отметил Главнокомандующий.

Детали

Генерал-лейтенант Александр Павлюк поблагодарил Главнокомандующего за доверие и за работу, проделанную для защиты страны. Выразил уверенность в том, что взаимная поддержка является залогом усиления войска и приближает Победу.

Мы сделаем все, чтобы быть опорой для вас. Чтобы вы всегда могли рассчитывать на Сухопутные войска. Вместе - мы являемся силой и ключом к Победе Украины", - в обращении к Главнокомандующему и к личному составу отметил генерал, в обращении к Главнокомандующему и к личному составу отметил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Напомним

11 февраля, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.