Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  175470 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  224535 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  194229 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  241182 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  276700 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  226085 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  195725 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  211179 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  208428 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207752 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ

Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 18:53  •  15407 просмотра

Read in English

Генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу генерал-лейтенанта Александра Павлюка как нового Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу командующего Сухопутных войск генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины, пишет УНН.

Мы с Вами были большой семьей в составе Сухопутных войск. Я продолжаю оставаться вместе с вами. Война показала, что все что мы делали, а это тренировки, учения и те меры, которые были приняты накануне вторжения, осуществлялись не зря. Когда Президент спросил меня, кто будет командовать Сухопутными войсками, у меня других кандидатур даже не было,

- во время представления отметил Главнокомандующий.

Детали

Генерал-лейтенант Александр Павлюк поблагодарил Главнокомандующего за доверие и за работу, проделанную для защиты страны. Выразил уверенность в том, что взаимная поддержка является залогом усиления войска и приближает Победу.

Мы сделаем все, чтобы быть опорой для вас. Чтобы вы всегда могли рассчитывать на Сухопутные войска. Вместе - мы являемся силой и ключом к Победе Украины", - в обращении к Главнокомандующему и к личному составу отметил генерал,

в обращении к Главнокомандующему и к личному составу отметил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Напомним

11 февраля, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ ЗСУ
Syrskyi introduces the new Commander of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine to the personnel
Новости по теме

Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу генерал-лейтенанта Александра Павлюка как нового Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  15407 просмотра
Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ

С начала года сбито уже 359 "шахедов" - Зеленский в вечернем обращении

Согласно вечернему обращению президента Зеленского, с начала года украинские средства противовоздушной обороны сбили 359 беспилотников-камикадзе иранского производства, известных как "шахиды".

Война •   •  15725 просмотра
С начала года сбито уже 359 "шахедов" - Зеленский в вечернем обращении

Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе

Украина и Польша планируют открыть новый автомобильный пограничный переход между Нижанковичами и Малховичами в течение шести месяцев.

Общество •   •  17150 просмотра
Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе

россияне семь раз за день атаковали Никопольщину дронами-камикадзе

россияне семь раз за день атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников-камикадзе.

Война •   •  19237 просмотра
россияне семь раз за день атаковали Никопольщину дронами-камикадзе

На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки российские войска 66 раз открывали огонь на Авдеевском и Марьинском направлениях и 17 раз - на Бахмутском, всего произошло 95 боевых столкновений по всей линии фронта.

Война •   •  20422 просмотра
На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников

Глава НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал заявление Дональда Трампа атаковать членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, заявив, что любая атака на Альянс будет встречена объединенным ответом, а подрыв союзников увеличивает риски для солдат.

Новости Мира •   •  18577 просмотра
Столтенберг отреагировал на заявление Трампа о запугивании союзников

Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает, что сейчас дефицита электроэнергии нет, поскольку внутренняя генерация достаточна для удовлетворения спроса, а 10 тепловых блоков остаются в резерве, а также планируется определенный импорт и экспорт электроэнергии.

Экономика •   •  21214 просмотра
Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго

Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья

Посол США Бриджит Бринк выразила соболезнования Харькову, где во время одного из последних обстрелов рф погибла целая семья.

Война •   •  29119 просмотра
Посол США отреагировала на атаку рф по Харькову, где погибла целая семья

Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Украины из сообщений в СМИ.

Война •   •  32504 просмотра
Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

Оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мыслей в школах и молодежных организациях.

Война •   •  28193 просмотра
рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров