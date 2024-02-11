Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський представив особовому складу командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України, пише УНН.

Ми з Вами були великою родиною в складі Сухопутних військ. Я продовжую залишатись разом вами. Війна показала, що все що ми робили, а це тренування, навчання і ті заходи, які були вжиті напередодні вторгнення, здійснювались недаремно. Коли Президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було,

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Генерал-лейтенант Олександр Павлюк подякував Головнокомандувачу за довіру та за роботу, пророблену для захисту країни. Висловив впевненість в тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає Перемогу.

Ми зробимо усе, щоб бути опорою для вас. Щоб ви завжди могли розраховувати на Сухопутні війська. Разом — ми є силою та ключем до Перемоги України". — у зверненні до Головнокомандувача та до особового складу відзначив генерал,