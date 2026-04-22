Сырский посетил Покровское направление и принял решение по обороне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил Покровское направление и принял решение о дополнительном обеспечении подразделений, пишет УНН.

"Во время очередной рабочей поездки встретился с руководством нашей наступательной группировки. С генерал-майором Олегом Апостолом обсудили оперативную обстановку, выполнение поставленных задач, планы по дальнейшим активным действиям", - написал Сырский в соцсетях в среду.

Работал также в штабах подразделений на Покровском направлении, где российско-оккупационные войска давят наиболее ощутимо. Пообщался с командирами корпусов, воинских частей и подразделений. Вместе проанализировали текущую ситуацию в районах ответственности. Заслушал доклады о потребностях украинских защитников, предложения для усиления эффективности применения войск и блокирования активных действий врага. Принял определенные решения по дополнительному обеспечению наших подразделений - сообщил Главком ВСУ.

По его словам, на этом направлении с начала апреля зафиксировано в общей сложности 688 атак врага.

"Посетил группировку Сил беспилотных систем, где обсудил ряд вопросов с майором Робертом Бровди. Когда враг проводит перегруппировку и подтягивает резервы, роль БпС в поражении оккупантов еще больше возрастает", - указал Сырский.