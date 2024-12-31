Сырский обратился к военным: что ждет ВСУ в 2025 году
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ поздравил военных с Новым годом и подвел итоги 2024 года. Он отметил успехи армии и подчеркнул, что 2025-й станет годом реализации цели - сохранения независимости Украины.
"Обратился к военным с новогодним поздравлением, подводя итоги уходящего года, и выражая благодарность за несокрушимость и героизм." Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что 2024-й год стал очередным этапом ожесточенной борьбы за независимость страны, которая продолжается уже одиннадцатый год подряд. За это время украинская армия отстояла Харьковщину, защитила Сумщину и смогла переломить ход войны, перенеся боевые действия на территорию агрессора.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес подразделений, выполняющих задачи на Курщине, а также воинов, которые защищают Донетчину, Запорожье и Херсонщину. Главнокомандующий подчеркнул, что именно сила и отвага украинских солдат позволяют стране выстоять и сохранить свое место на политической карте мира.
Сырский отметил, что террористическая страна заплатила за свою агрессию самую высокую цену за все годы войны. Украинская армия в этом году уничтожила больше вражеской техники и живой силы, чем в любой из предыдущих лет.
Он выразил уважение всем павшим героям, которые отдали свою жизнь за свободу Украины, и отметил, что храбрость и стойкость военных вдохновляют весь украинский народ, придавая сил бороться за победу.
Завершая обращение, главнокомандующий пожелал воинам здоровья, тепла и скорейшего возвращения домой с победой и миром, а 2025-й год назвал временем реализации цели - сохранения независимой Украины и завоевания честного мира.
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