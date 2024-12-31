Сирський звернувся до військових: що чекає на ЗСУ у 2025 році

"Звернувся до військових із новорічним привітанням, підбиваючи підсумки року, що минає, та висловлюючи подяку за незламність і героїзм." Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

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Головнокомандувач Збройних Сил України відзначив, що 2024-й рік став черговим етапом запеклої боротьби за незалежність країни, яка триває вже одинадцятий рік поспіль. За цей час українська армія відстояла Харківщину, захистила Сумщину і змогла переламати хід війни, перенісши бойові дії на територію агресора.

Окремі слова вдячності пролунали на адресу підрозділів, які виконують завдання на Курщині, а також воїнів, що боронять Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину. Головнокомандувач наголосив, що саме сила й відвага українських солдатів дозволяють країні вистояти та зберегти своє місце на політичній карті світу.

Сирський відзначив, що терористична країна заплатила за свою агресію найвищу ціну за всі роки війни. Українська армія цього року знищила більше ворожої техніки та живої сили, ніж у будь-який із попередніх років.

Він висловив шану всім полеглим героям, які віддали своє життя за свободу України, і зазначив, що хоробрість та стійкість військових надихають увесь український народ, додаючи сил боротися за перемогу.

Завершуючи звернення, головнокомандувач побажав воїнам здоров’я, тепла та швидкого повернення додому з перемогою й миром, а 2025-й рік назвав часом реалізації мети – збереження незалежної України та завоювання чесного миру.

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