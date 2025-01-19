Сырский о ситуации на Покровском направлении: "делаем все, чтобы не допустить его захвата"

Вражеские войска сосредоточили лучшие подразделения для наступления на Покровском направлении, пытаясь захватить город. ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение врага. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.

Противник прилагает все усилия, чтобы взять Покровск, а мы делаем все, чтобы не допустить его захвата... Противник сосредоточивает там свои лучшие подразделения, лучшие части. Он имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий. Пока что