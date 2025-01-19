Сырский о ситуации на Покровском направлении: "делаем все, чтобы не допустить его захвата"

ukenru
На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19:02 • 34614 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 51946 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 169037 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 110806 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 190298 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 158374 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 194661 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 132681 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 118254 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 115630 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Масштабная авария на теплосети в Киеве: сотни домов без отопления

Масштабная авария на теплосети в Киеве: сотни домов без отопления

19 января, 12:46 • 59753 просмотра
Фицо назвал визит оппозиции в Украину "жестом подхалимства"

Фицо назвал визит оппозиции в Украину "жестом подхалимства"

19 января, 13:25 • 50776 просмотра
Качур стал главой Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного

Качур стал главой Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного

19 января, 13:35 • 29115 просмотра
Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии сухопутных войск

Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии сухопутных войск

19 января, 14:41 • 45112 просмотра
Центральное управление защиты прав военнослужащих готовит комплексную проверку: что известно

Центральное управление защиты прав военнослужащих готовит комплексную проверку: что известно

19 января, 15:18 • 36455 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 169037 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 169184 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 143789 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 194661 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 193704 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 101918 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 108492 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 109778 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 190298 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 123436 просмотра
Актуальное
Сырский о ситуации на Покровском направлении: "делаем все, чтобы не допустить его захвата"

Сырский о ситуации на Покровском направлении: "делаем все, чтобы не допустить его захвата"

Киев  •  УНН

 • 7345 просмотра

Read in English

Главнокомандующий ВСУ сообщил о концентрации лучших российских подразделений на Покровском направлении. По его словам, потери противника в разы превышают украинские.

Вражеские войска сосредоточили лучшие подразделения для наступления на Покровском направлении, пытаясь захватить город. ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение врага. Об этом  рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.

Противник прилагает все усилия, чтобы взять Покровск, а мы делаем все, чтобы не допустить его захвата... Противник сосредоточивает там свои лучшие подразделения, лучшие части. Он имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий. Пока что

- сказал Сырский

Он добавил, что потери рф на Покровском направлении "в разы" превышают потери ВСУ.

Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО не хуже Patriot19.01.25, 22:14 • 13763 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы