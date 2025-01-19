Сирський про ситуацію на Покровському напрямку: "робимо все, щоб не допустити його захоплення"

Ворожі війська зосередили найкращі підрозділи для наступу на Покровському напрямку, намагаючись захопити місто. ЗСУ докладають максимум зусиль, щоб зупинити просування ворога. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.

Противник докладає всіх зусиль, щоб взяти Покровськ, а ми робимо все, щоб не допустити його захоплення…Противник зосереджує там свої найкращі підрозділи, найкращі частини. Він має спроможність їх міняти, бо має більший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що - сказав Сирський

Він додав, що втрати рф на Покровському напрямку "в рази" перевищують втрати ЗСУ.

Сирський: Україна розробляє власну систему ППО не гіршу за Patriot