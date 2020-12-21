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Синоптики обещают повышение температуры до середины недели

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. До середины недели по Украине местами ожидается мокрый снег, утром - туманы, на дорогах - гололедица. Холоднее всего будет на востоке страны - местами до 11 градусов мороза, на остальной территории - до 7 градусов тепла, а 24 декабря - повышение температуры на 2-5°. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики обещают повышение температуры до середины недели

"Завтра в Приазовье небольшой снег, днем в большинстве западных областей небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, ночью и утром на западе страны местами туман; в последующие двое суток в большинстве областей временами мокрый снег и дождь, порой, кроме запада и юга, гололед, на дорогах гололедица", - сообщили синоптики.

Температура в восточной части ночью 4-11° мороза, днем 1-6° мороза; на остальной территории 22-23 декабря ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 3-7° тепла, 24 декабря повышение температуры на 2-5°.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

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