Захід України замело снігом

Так, у Рівному сніг випав у суботу, 28 листопада.

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Світлинами Ужгорода в снігу поділилися також напередодні.

У Львові також почало сніжити напередодні.

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Перший у цьому сезоні сніг також випав і в Луцьку напередодні.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.