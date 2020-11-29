Захід України замело снігом

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Першому снігу на вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. Світлинами та відео діляться у соцмережах, передає УНН.

Так, у Рівному сніг випав у суботу, 28 листопада.

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Допис, поширений Lidiya Gatsko (@lidiyagatsko)

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Допис, поширений YURA (@yurakomar99)

Світлинами Ужгорода в снігу поділилися також напередодні.

У Львові також почало сніжити напередодні.

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Допис, поширений Мар‘яна (@mariana.husiak)

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Допис, поширений Украина Ukraine (@ukraine_day)

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Допис, поширений Roman Petrovich (@lviv.roman.panas)

Перший у цьому сезоні сніг також випав і в Луцьку напередодні.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

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