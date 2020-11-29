Захід України замело снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Першому снігу на вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. Світлинами та відео діляться у соцмережах, передає УНН.
Так, у Рівному сніг випав у суботу, 28 листопада.
Світлинами Ужгорода в снігу поділилися також напередодні.
У Львові також почало сніжити напередодні.
Перший у цьому сезоні сніг також випав і в Луцьку напередодні.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.