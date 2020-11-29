Запад Украины замело снегом

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 38397 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 58780 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 71680 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 84985 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111676 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113704 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125895 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156132 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202316 просмотра

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Запад Украины замело снегом

Запад Украины замело снегом

Киев  •  УНН

 • 36068 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Первому снегу на выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. Фотографиями и видео делятся в соцсетях, передает УНН.

Так, в Ровно снег выпал в субботу, 28 ноября.

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Сообщение, распространенный Lidiya Gatsko (@lidiyagatsko)

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Сообщение, распространенный YURA (@ yurakomar99)

Фотографиями Ужгорода в снегу поделились также накануне.

Во Львове также начало снежить накануне.

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Сообщение, распространенный Марьяна (@ mariana.husiak)

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Сообщение, распространенный Украина Ukraine (@ukraine_day)

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Сообщение, распространенный Roman Petrovich (@ lviv.roman.panas)

Первый в этом сезоне снег также выпал и в Луцке накануне.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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