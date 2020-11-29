Запад Украины замело снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Первому снегу на выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. Фотографиями и видео делятся в соцсетях, передает УНН.
Так, в Ровно снег выпал в субботу, 28 ноября.
Фотографиями Ужгорода в снегу поделились также накануне.
Во Львове также начало снежить накануне.
Первый в этом сезоне снег также выпал и в Луцке накануне.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.