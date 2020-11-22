На лівобережжі України вчора випало до 12 см снігу - Гідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Протягом минулої доби на лівобережжі України випало до 12 см снігу, водіїв просять бути обережними на дорогах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Українського гідрометцентру.
“За рахунок малорухомого фронту, який „затиснутий“ між двома антициклонами, протягом минулої доби на Лівобережжі нашої країни випадав сніжок , з утворенням значного снігового покриву до 12 см. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними, на дорогах ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними синоптиків від 21 листопада, в Україні у найближчі три дні очікуються морозні ночі. Крім того, вдень можуть бути незначні дощі зі снігом.