На лівобережжі України вчора випало до 12 см снігу - Гідрометцентр

“За рахунок малорухомого фронту, який „затиснутий“ між двома антициклонами, протягом минулої доби на Лівобережжі нашої країни випадав сніжок , з утворенням значного снігового покриву до 12 см. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними, на дорогах ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними синоптиків від 21 листопада, в Україні у найближчі три дні очікуються морозні ночі. Крім того, вдень можуть бути незначні дощі зі снігом.