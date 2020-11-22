На левобережье Украины вчера выпало до 12 см снега - Гидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки на левобережье Украины выпало до 12 см снега, водителей просят быть осторожными на дорогах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.
“За счет малоподвижного фронта, „зажатого“ между двумя антициклонами, за прошедшие сутки на Левобережье нашей страны выпадал снежок, с образованием значительного снежного покрова до 12 см. Водители и пешеходы, будьте внимательными и осторожными на дорогах гололедица”, — говорится в сообщении.
Напомним, по данным синоптиков от 21 ноября, в Украине в ближайшие три дня ожидаются морозные ночи. Кроме того, днем могут быть незначительные дожди со снегом.