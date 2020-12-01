Перший день зими: низку областей України накрило снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У перший день зими низку областей України накрило снігом, про що активно повідомляють користувачі соцмережі Instagram та діляться власними зимніми фото, передає УНН.
Так, зокрема, повідомляють користувачі, снігом накрило місто Черкаси та область.
Зокрема, засніженими пейзажами діляться жителі Корсунь-Шевченківського, що на Черкащині.
Снігом перший день зими зустрів також і жителів Чернівців.
Місцеві жителі та туристи у Карпатах поділились світлинами справжньої зими.
Трохи «припорошило» місто Рівне та область, про що також повідомляють користувачі Instagram.
Зазначимо, що столицю перший зимній день також зустрів зі снігом.
Як повідомили УНН синоптики, метеорологічна зима до Києва ще не прийшла, тому що ще немає стійкого зниження середньодобової температури нижче нуля градусів.