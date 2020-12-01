Перший день зими: низку областей України накрило снігом

Так, зокрема, повідомляють користувачі, снігом накрило місто Черкаси та область.

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Зокрема, засніженими пейзажами діляться жителі Корсунь-Шевченківського, що на Черкащині.

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Снігом перший день зими зустрів також і жителів Чернівців.

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Місцеві жителі та туристи у Карпатах поділились світлинами справжньої зими.

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Трохи «припорошило» місто Рівне та область, про що також повідомляють користувачі Instagram.

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Зазначимо, що столицю перший зимній день також зустрів зі снігом.

Як повідомили УНН синоптики, метеорологічна зима до Києва ще не прийшла, тому що ще немає стійкого зниження середньодобової температури нижче нуля градусів.