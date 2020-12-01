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Первый день зимы: ряд областей Украины накрыло снегом

Первый день зимы: ряд областей Украины накрыло снегом

Киев  •  УНН

 • 23517 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В первый день зимы ряд областей Украины накрыло снегом, о чем активно сообщают пользователи соцсети Instagram и делятся собственными зимними фото, передает УНН.

Так, в частности, сообщают пользователи, снегом накрыло город Черкассы и область.

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Сообщение, распространенный Илона Яременко (@ilonka_mom)

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Сообщение, распространенный Галина (@ galinka1705)

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Сообщение, распространенный

В частности, заснеженными пейзажами делятся жители Корсунь-Шевченковского, в Черкасской области.

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Сообщение, распространенный Александр (@oleksandr_lifeisgood)

Снегом первый день зимы встретил также и жителей Черновцов.

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Сообщение, распространенный Anton Petkevich (@ okas43)

Местные жители и туристы в Карпатах поделились фотографиями настоящей зимы.

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Сообщение, распространенный Олежа

Немного "припорошило" город Ровно и область, о чем также сообщают пользователи Instagram.

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Сообщение, распространенный

Отметим, что столицу первый зимний день также встретил со снегом.

Как сообщили УНН синоптики, метеорологическая зима в Киев еще не пришла, потому что еще нет устойчивого снижения среднесуточной температуры ниже нуля градусов.

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