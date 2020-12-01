Первый день зимы: ряд областей Украины накрыло снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В первый день зимы ряд областей Украины накрыло снегом, о чем активно сообщают пользователи соцсети Instagram и делятся собственными зимними фото, передает УНН.
Так, в частности, сообщают пользователи, снегом накрыло город Черкассы и область.
В частности, заснеженными пейзажами делятся жители Корсунь-Шевченковского, в Черкасской области.
Снегом первый день зимы встретил также и жителей Черновцов.
Местные жители и туристы в Карпатах поделились фотографиями настоящей зимы.
Немного "припорошило" город Ровно и область, о чем также сообщают пользователи Instagram.
Отметим, что столицу первый зимний день также встретил со снегом.
Как сообщили УНН синоптики, метеорологическая зима в Киев еще не пришла, потому что еще нет устойчивого снижения среднесуточной температуры ниже нуля градусов.